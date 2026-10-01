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Хакери атакували "Нову пошту": у роботі сервісів стався масштабний збій
У логістичній компанії запевняють, що контролюють ситуацію та протидіють кібератаці.
У роботі цифрових сервісів «Нової пошти» стався збій через DDoS-атаку невідомих хакерів.
Про це компанія повідомила у своєму дописі в соцмережах.
«Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії», — йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що контролюють ситуацію та протидіють кібератаці. ІТ-фахівці «Нової пошти» вже запустили резервні схеми роботи сервісів.
Про проблеми з цифровими платформами компанії користувачі почали повідомляти раніше у коментарях на офіційній сторінці «Нової пошти» у Facebook.
За їхніми словами, перебої виникли в роботі мобільного застосунку та особистого кабінету.
Користувачі також стикалися з труднощами під час входу до системи, не могли створювати або завантажувати експрес-накладні (ТТН), а також повідомляли про проблеми з роботою API.
Компанія наразі не повідомила, коли роботу всіх сервісів буде повністю відновлено.
Нагадаємо, раніше у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» та на порталі послуг Києва стався масштабний збій, внаслідок чого деякі послуги тимчасово недоступні.