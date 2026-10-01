Хакери атакували "Нову пошту": у роботі сервісів стався масштабний збій

Хакерська атака на "Нову пошту"

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У роботі цифрових сервісів «Нової пошти» стався збій через DDoS-атаку невідомих хакерів.

Про це компанія повідомила у своєму дописі в соцмережах.

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«Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії», — йдеться у повідомленні.

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У компанії зазначили, що контролюють ситуацію та протидіють кібератаці. ІТ-фахівці «Нової пошти» вже запустили резервні схеми роботи сервісів.

Про проблеми з цифровими платформами компанії користувачі почали повідомляти раніше у коментарях на офіційній сторінці «Нової пошти» у Facebook.

За їхніми словами, перебої виникли в роботі мобільного застосунку та особистого кабінету.

Користувачі також стикалися з труднощами під час входу до системи, не могли створювати або завантажувати експрес-накладні (ТТН), а також повідомляли про проблеми з роботою API.

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Компанія наразі не повідомила, коли роботу всіх сервісів буде повністю відновлено.

Нагадаємо, раніше у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» та на порталі послуг Києва стався масштабний збій, внаслідок чого деякі послуги тимчасово недоступні.

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