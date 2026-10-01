ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
1 хв

Хакери атакували "Нову пошту": у роботі сервісів стався масштабний збій

У логістичній компанії запевняють, що контролюють ситуацію та протидіють кібератаці.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Хакерська атака на "Нову пошту"

Хакерська атака на "Нову пошту"

У роботі цифрових сервісів «Нової пошти» стався збій через DDoS-атаку невідомих хакерів.

Про це компанія повідомила у своєму дописі в соцмережах.

«Відбувається DDoS-атака на системи Нової пошти. Можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що контролюють ситуацію та протидіють кібератаці. ІТ-фахівці «Нової пошти» вже запустили резервні схеми роботи сервісів.

Про проблеми з цифровими платформами компанії користувачі почали повідомляти раніше у коментарях на офіційній сторінці «Нової пошти» у Facebook.

За їхніми словами, перебої виникли в роботі мобільного застосунку та особистого кабінету.

Користувачі також стикалися з труднощами під час входу до системи, не могли створювати або завантажувати експрес-накладні (ТТН), а також повідомляли про проблеми з роботою API.

Компанія наразі не повідомила, коли роботу всіх сервісів буде повністю відновлено.

Нагадаємо, раніше у роботі мобільного застосунку «Київ Цифровий» та на порталі послуг Києва стався масштабний збій, внаслідок чого деякі послуги тимчасово недоступні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie