Міфи про рак молочної залози, які можуть заважати вчасно звернутися до лікаря

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Рак молочної залози часто оточений страхом, соромом і великою кількістю небезпечних міфів. Пластичний хірург, фахівець з естетичної та реконструктивної хірургії грудей Ярослав Тіхонов розповів, яким твердженням не варто вірити, які зміни потребують уваги та чому обстеження не слід відкладати.

Саме поширені стереотипи іноді змушують жінку чекати, поки утворення заболить, заспокоювати себе відсутністю онкологічних захворювань у родині або уникати мамографії через побоювання щодо опромінення. У результаті втрачається найцінніше — час.

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Важливо знати: зміни у грудях не завжди означають рак. Більшість із них можуть мати доброякісну природу. Однак визначити це за відчуттями, зовнішнім виглядом чи порадами з інтернету неможливо. Завдання жінки — не встановлювати собі діагноз самостійно, а вчасно звернутися до лікаря.

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Міф 1. Якщо ущільнення не болить, це не рак

Ранні форми раку молочної залози нерідко не спричиняють болю. Безболісність не робить ущільнення безпечним, так само як біль не означає автоматично онкологічне захворювання. Боліти груди можуть через гормональні зміни, кісту, запалення, травму або інші причини.

Що важливо: Будь-яке нове ущільнення, яке не зникає, потребує оцінки лікаря. Особливо важливо не чекати болю, якщо змінилися форма грудей, шкіра чи сосок.

Міф 2. Якщо в родині не було раку молочної залози, мені можна не хвилюватися

Спадкова схильність справді має значення, але сімейний анамнез — лише один із факторів ризику. Значна частина випадків виникає у жінок, які не знають про подібні діагнози серед близьких родичів. Вік, індивідуальні гормональні й репродуктивні фактори, спосіб життя, щільність тканини молочної залози та інші обставини також можуть впливати на ризик.

Що важливо: Відсутність сімейної історії не скасовує уважності до змін і рекомендованого скринінгу. А якщо рак молочної залози, яєчників, підшлункової або передміхурової залози траплявся у близьких родичів, особливо в молодому віці, це варто обговорити з лікарем. За показаннями він може рекомендувати консультацію медичного генетика.

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Міф 3. Рак молочної залози буває лише після 50 років

Ймовірність захворювання зростає з віком, проте молодий вік не дає абсолютного захисту. У молодших жінок пухлини трапляються рідше, але це не причина ігнорувати підозрілу зміну або пояснювати її лише циклом, стресом чи грудним вигодовуванням.

Що важливо: Скринінг для жінок без симптомів і діагностика за наявності скарг — різні речі. Навіть якщо жінка ще не досягла віку планової мамографії, нове ущільнення, втягнення соска або виділення потребують звернення до лікаря.

Міф 4. Якщо я регулярно роблю самообстеження, інших обстежень не потрібно

Уважність до власного тіла корисна: жінка краще помічає нові або незвичні зміни. Але самообстеження не здатне замінити візуалізацію та огляд фахівця. Деякі пухлини неможливо намацати на ранньому етапі, тоді як мамографія може виявити зміни ще до появи симптомів.

Що важливо: Правильна модель — не шукати рак щодня, а знати звичний вигляд і стан своїх грудей, повідомляти лікарю про зміни та проходити обстеження відповідно до віку й персонального ризику.

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Міф 5. Мамографія може сама спричинити рак

Мамографія використовує низьку дозу рентгенівського випромінювання. Жоден метод скринінгу не є абсолютно позбавленим недоліків: можливі хибнопозитивні результати, додаткові обстеження та надмірна діагностика. Однак для жінок, яким мамографія рекомендована, користь раннього виявлення зазвичай суттєво переважає невеликий радіаційний ризик.

Що важливо: Не варто самостійно відмовлятися від мамографії через дописи в соціальних мережах. Вид дослідження та його періодичність краще визначати разом із лікарем з урахуванням віку, симптомів, щільності грудей і факторів ризику.

Міф 6. Якщо на УЗД усе добре, мамографія вже не потрібна

УЗД і мамографія не є взаємозамінними дослідженнями. Вони візуалізують тканини по-різному й можуть доповнювати одне одного. УЗД часто допомагає уточнити характер утворення, оцінити щільну залозисту тканину або регіонарні лімфатичні вузли. Мамографія, своєю чергою, може виявляти мікрокальцинати та інші ранні зміни, які не завжди видно на УЗД.

Що важливо: Потрібне дослідження обирають не за принципом «що комфортніше», а за клінічною ситуацією. Іноді достатньо одного методу, іноді потрібна їхня комбінація, а за окремих показань — МРТ або біопсія.

Міф 7. Ущільнення можна «поспостерігати» кілька місяців

Менструальний цикл справді може змінювати чутливість і щільність грудей. Але нове чітке ущільнення, асиметрія або зміна шкіри не повинні місяцями залишатися без професійної оцінки. Порада «почекати» має сенс лише тоді, коли її дав лікар після огляду та визначив конкретний термін контролю.

Що важливо: Самостійне спостереження без первинної діагностики створює хибне відчуття безпеки. Якщо зміна зберігається, збільшується або супроводжується іншими симптомами, звернутися слід якнайшвидше.

Міф 8. Травма грудей або бюстгальтер можуть спричинити рак

Удар може викликати біль, гематому або жировий некроз і таким чином привернути увагу до певної ділянки. Але сама травма не вважається причиною раку молочної залози. Так само немає переконливих доказів, що носіння бюстгальтера, зокрема з кісточками, блокує лімфовідтік і спричиняє рак.

Що важливо: Водночас будь-яке ущільнення після травми має бути оцінене, якщо воно не зникає. Не тому, що удар «перетворився на рак», а тому, що лише обстеження дозволяє точно визначити природу зміни.

Міф 9. Грудні імпланти спричиняють звичайний рак молочної залози й роблять обстеження неможливим

Наявні дані не свідчать, що грудні імпланти підвищують ризик звичайного раку молочної залози. Водночас існують рідкісні пухлини, пов’язані з капсулою навколо імпланта, зокрема BIA-ALCL — лімфома, а не рак тканини молочної залози. Ризик пов’язують насамперед із певними текстурованими поверхнями.

Що важливо: Імпланти не скасовують скринінг, але про них потрібно заздалегідь повідомляти лікаря й рентгенлаборанта: для мамографії застосовують спеціальні проєкції, а за потреби додають інші методи. Пізній однобічний набряк, раптове збільшення грудей, рідина навколо імпланта, нова маса або збільшені лімфовузли потребують звернення до фахівця.

Міф 10. Якщо діагноз підтвердиться, груди обов’язково видаляти повністю

Сучасне лікування не має одного сценарію для всіх. Тактика залежить від типу та стадії пухлини, її біологічних характеристик, розміру, співвідношення пухлини й об’єму грудей, генетичних факторів і побажань пацієнтки. У багатьох випадках можливе органозберігальне лікування; в інших мастектомія є онкологічно обґрунтованою. Реконструкцію можна виконувати одномоментно або відтерміновано, але вона не повинна компрометувати онкологічну безпеку.

Що важливо: Страх втратити груди не повинен відкладати діагностику. Чим раніше виявлено захворювання, тим більше може бути варіантів лікування.

Головне правило Pink October

Обізнаність не повинна перетворюватися на тривогу. Її мета — дати жінці простий алгоритм: знати свій звичний стан, не ставити собі діагноз самостійно, не чекати болю та не відкладати звернення через страх. Скринінг потрібен тоді, коли симптомів немає; діагностика — тоді, коли з’явилася зміна. І в обох випадках найкраще рішення приймається разом із лікарем з урахуванням індивідуального ризику.

Рак молочної залози — не вирок. Але міфи можуть забрати час, який має значення. Тому найвідповідальніший крок — не вгадувати, а перевірити.

Ярослав Тіхонов

Матеріал має інформаційний характер і не замінює консультацію лікаря. Вікові межі та періодичність скринінгу варто узгоджувати з чинними рекомендаціями МОЗ України та індивідуальним ризиком пацієнтки.

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