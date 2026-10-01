Чотири грабіжниці проти однієї кішки: чим завершилася несподівана сутичка (відео)

Кішка захистила квартиру від грабіжниць / © pexels.com

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У Стамбулі чотирилапа кішка на ім’я Муджізе стала справжньою зіркою соцмереж після того, як самотужки завадила пограбуванню помешкання. Безстрашна кішка почала захищати оселю та прогнала непроханих гостей, які намагалися вдертися всередину.

Про це пишуть турецькі ЗМІ.

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Кішка захистила квартиру від грабіжників: відео

Як повідомляють місцеві медіа, все відбулося на 12-му поверсі одного з житлових комплексів. Чотири жінки вирішили пробратися до квартири та силоміць відкрити вхідні двері.

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Проте вони зовсім не очікували опору від домашньої кішки. Щойно зловмисниці спробували пробитися всередину, Муджізе миттєво зреагувала й почала активно відбиватися лапами. Кішка почала бити жінок своїми лапками.

Усі деталі інциденту зафіксувала камера спостереження, встановлена на поверсі. На кадрах видно, як група з чотирьох осіб зайшла на територію комплексу, піднялася на потрібний поверх і взялася зламувати двері.

Опір відважної кішки виявився настільки запеклим, що «боротьба» зловмисниць із чотирилапою охоронницею тривала близько 45 хвилин. Зрештою, грабіжниці так і не змогли потрапити до помешкання та були змушені ні з чим втекти.

Власниця тварини Бахар Дада зізналася, що того дня Муджізе пережила колосальний стрес, однак виявила неймовірну стійкість.

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«Коли я переглянула відео, я була шокована. Наші двері намагалися відчинити чотири рази. Під час четвертої спроби зловмисники хотіли увійти, але Муджізе щоразу їх відганяла. Муджізе живе у нас вже вісім років. Зазвичай вона не надто лагідна чи ніжна. Навіть ветеринари кажуть: „Пані Бахар, будь ласка, не називайте її кішкою — це левеня“. Я хочу щиро подякувати їй за те, що вона захистила мій дім», — розповіла жінка.

Історія відважної захисниці викликала хвилю захоплення серед користувачів соціальних мереж. Люди активно коментують кумедний та шокувальний випадок.

Коти: унікальні історії

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року внаслідок масованого обстрілу України російський «Шахед» влучив у будинок родини Ольги Шусти.

Удар зруйнував житло та автомобіль господарів, а самі люди дістали поранення, але вижили. Основний удар припав на спальню, де під завалами опинилася домашня кішка.

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Родина разом із волонтерами понад тиждень не припиняла пошуків і на дев’ятий день знайшла тварину живою. Через пожежу та контакт із розпеченими уламками кішка дістала опіки шерсті й вусів, тому її відправили до ветеринарної клініки для лікування та відновлення.

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