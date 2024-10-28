Кіт-грабіжник став знаменитістю після того, як розпочав свою злочинну діяльність: що він поцупив

Його вже не вперше заскочили на крадіжці.
Кіт-грабіжник став місцевою сенсацією після того, як здійснив зухвалу серію злочинів.
Про це пише BBC.
Діско, 10-річний чотирилапий, який живе в Геллесдоні, Норвіч, Велика Британія, примудрився прокрастися до сусідського будинку – ймовірно, через котячу кватирку – і винести декілька пакетиків котячого корму.
Його власниця Кет Стіл знайшла чималу заначку під час роботи в саду на початку цього тижня і поділилася фотографією скарбу, а також милого винуватця в місцевій групі Facebook.
Вона розповіла виданню: "Це спричинило великий інтерес, підняло настрій багатьом людям, і тепер він стає чимось на зразок місцевої знаменитості".
Діско, який отримує від Кет дві порції сухого корму на день, зумів розкусити деякі пакети, щоб дістатися вологого корму всередині.
"Він робить це вже деякий час, тому що я знаходжу його то тут, то там", - каже Кет, яка ділить свій будинок зі своїм партнером, п'ятирічною дитиною та ще одним котом.
Поки що ніхто не заявив про зникнення пакетиків, тож їхнє походження залишається загадкою.
Кет сказала, що запитала сусідку, бо в них є коти, але марка, яку вони використовують, не збігається з тією, яку вона знайшла.
Це не вперше, коли Діско ловили на крадіжці. Підступний кіт зник п'ять років тому і був знайдений лише тоді, коли сусід помітив зникнення продуктів, зокрема заморожених сосисок, які залишили розморожуватися.
І якщо нинішні злодійські розваги триватимуть, йому, можливо, доведеться сісти на дієту, оскільки, за словами Кет, він починає бути дещо "товстішим".
Нагадаємо, кіт приніс додому виграшний лотерейний білет, який вкрав у сусіда. Це не перший подарунок господарці від пухнастика.
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