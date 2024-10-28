Кіт-грабіжник став знаменитістю після того, як розпочав свою злочинну діяльність: що він поцупив

Його вже не вперше заскочили на крадіжці.

Кіт-грабіжник став місцевою сенсацією після того, як здійснив зухвалу серію злочинів.

Про це пише BBC.

Діско, 10-річний чотирилапий, який живе в Геллесдоні, Норвіч, Велика Британія, примудрився прокрастися до сусідського будинку – ймовірно, через котячу кватирку – і винести декілька пакетиків котячого корму.

Його власниця Кет Стіл знайшла чималу заначку під час роботи в саду на початку цього тижня і поділилася фотографією скарбу, а також милого винуватця в місцевій групі Facebook.

Вона розповіла виданню: "Це спричинило великий інтерес, підняло настрій багатьом людям, і тепер він стає чимось на зразок місцевої знаменитості".

Кет і Діско / Фото: Kat Steele

Діско, який отримує від Кет дві порції сухого корму на день, зумів розкусити деякі пакети, щоб дістатися вологого корму всередині.

"Він робить це вже деякий час, тому що я знаходжу його то тут, то там", - каже Кет, яка ділить свій будинок зі своїм партнером, п'ятирічною дитиною та ще одним котом.

Здобич Діско / Фото: Kat Steele

Поки що ніхто не заявив про зникнення пакетиків, тож їхнє походження залишається загадкою.

Кет сказала, що запитала сусідку, бо в них є коти, але марка, яку вони використовують, не збігається з тією, яку вона знайшла.

Це не вперше, коли Діско ловили на крадіжці. Підступний кіт зник п'ять років тому і був знайдений лише тоді, коли сусід помітив зникнення продуктів, зокрема заморожених сосисок, які залишили розморожуватися.

Діско / Фото: Kat Steele

І якщо нинішні злодійські розваги триватимуть, йому, можливо, доведеться сісти на дієту, оскільки, за словами Кет, він починає бути дещо "товстішим".

Нагадаємо, кіт приніс додому виграшний лотерейний білет, який вкрав у сусіда. Це не перший подарунок господарці від пухнастика.

Читайте також: