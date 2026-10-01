"Страх – це нормально": Оля Цибульська відповіла, чи виїжджатиме з Києва разом із 11-річним сином

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська розповіла, чи планує виїжджати з Києва разом із 11-річним сином Нестором на тлі російських атак і можливих тривалих відключень електроенергії.

Останнім часом питання безпеки особливо гостро постало перед батьками у столиці. Цибульська не приховує, що теж відчуває тривогу. Її хвилює, як забезпечити синові нормальне життя та навчання в умовах війни. Водночас артистка не хоче ухвалювати рішення під впливом паніки. Вона наголошує, що кожна родина має самостійно визначати, що для неї безпечніше. Саме тому співачка пояснила, як діятиме у своїй ситуації.

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«Страх — це нормально. Обережність — доросла. А паніка нікому ще не допомогла», — написала Оля Цибульська.

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Оля Цибульська із сином / © instagram.com/cybulskaya

Артистка зізналася, що її дратують численні поради та тривожні прогнози від людей, які фактично намагаються передати їй власний страх. Водночас вона не засуджує тих, хто вирішує залишити Київ, адже розуміє переживання батьків за дітей.

Сама Цибульська наразі обирає іншу тактику: стежить за новинами, оцінює ситуацію та має план на випадок її погіршення. При цьому співачка не збирається жити в постійному очікуванні найгіршого сценарію.

«Жити наперед у катастрофі я не буду. Я лишаюсь в Києві. А там побачимо», — підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська після кардинального схуднення розкрила нову вагу і на фото до і після шокувала змінами.

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