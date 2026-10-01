Відомий актор розкрив, чому приховує дружину від публіки та що пережила його родина під час війни

Олексій Гнатковський з дружиною / © vogue.ua

Реклама

Український актор Олексій Гнатковський пояснив, чому майже не показує дружину Ольгу, та розповів, як війна позначилася на їхніх стосунках.

Зірка фільму «Довбуш» нечасто впускає прихильників у сімейне життя. Подружжя свідомо тримає особисте поза увагою публіки. Для Гнатковського важливо не розповідати про дружину без її згоди. Він також не хоче перетворювати близькі йому речі на публічний контент. За словами актора, така позиція є спільною для них обох.

Реклама

«Це така нормальна історія з обох сторін. У нас це моє особисте і її особисте, я не можу її особистим користуватися, маніпулювати чимось. Я не хочу назагал виставляти речі, які дуже близькі серцю», — пояснив Гнатковський в інтерв’ю РБК-Україна.

Реклама

© скриншот з відео

Актор наголошує: сім’я для нього — не частина публічного образу, а окремий простір, який він прагне зберегти лише для найближчих. Тому поява дружини в його соцмережах — радше виняток, ніж правило.

Водночас війна принесла в життя родини чимало змін, хоча безпосередньо на їхніх стосунках, за словами Гнатковського, це не позначилося так, як можна було б припустити.

У перші дні повномасштабного вторгнення подружжя вирішило насамперед подбати про дітей. Вони відвезли їх до батьків Ольги в село неподалік Івано-Франківська, а власний будинок звільнили для людей, яким був потрібен прихисток. Згодом Гнатковський та його дружина разом долучилися до волонтерської діяльності й створили благодійний фонд.

Олексій Гнатковський з синами / © vogue.ua

Війна торкнулася їхньої родини й особисто. Племінники актора воювали в Маріуполі, опинилися на «Азовсталі», а згодом потрапили в полон. Цей досвід став для сім’ї важким випробуванням, однак водночас ще більше об’єднав рідних.

Реклама

«У нашій сім’ї племінники воювали в Маріуполі, потім Азовсталь, потім полон — це теж велика історія була для сім’ї. Але це все нас постійно з’єднувало, ми разом все робили», — зазначив актор.

© скриншот з відео

Нині Олексій та Ольга продовжують працювати разом у благодійному напрямку. Актор допомагає акумулювати кошти на потреби фонду завдяки своїй театральній діяльності, а дружина займається організаційною частиною.

«Вона директор цього фонду, бере запити, які можемо опрацювати, безкінечні декларації тепер, бо почали завозити машини, тепер їх треба оформляти», — розповів Гнатковський.

За словами артиста, за роки війни вони фактично стали командою, яка рухається в одному напрямку. Для нього особливо важливо, що дружина поділяє його цінності та бачення. Водночас їхній шлюб не зводиться лише до спільної роботи та волонтерства. Гнатковський зазначає, що в їхніх стосунках залишається місце для різних сфер близькості — від особистої до духовної.

Реклама

«Очевидно, не першим ділом. Це все одночасно: і якісь інтимні речі, і соціальні, і духовні — все разом», — додав актор.

© скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська на тлі масованих атак відповіла, чи виїжджатиме з Києва разом із 11-річним сином.

Новини партнерів