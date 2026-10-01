"Жовтий" параліч Києва: що не так із тривогами у столиці і як "Графіт" може рятувати життя

У Києві вимагають створити інтерактивну карту повітряних загроз

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У Києві пропонують створити нову інформаційну систему цивільного захисту населення від повітряних загроз з візуальним відображенням повітряної обстановки та відкрити до неї доступ цивільним. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради. Ініціатива покликана розв’язати проблему затяжних «жовтих» тривог, які годинами паралізують життя столиці, коли над містом немає прямих загроз, а люди та бізнес змушені діяти на власний страх і ризик.

Росія продовжує цілодобово атакувати Київ реактивними безпілотниками та періодично балістикою. Противник всіляко намагається зробити атаки безперервними, щоб ще більше паралізувати життя в столиці.

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Росіяни спеціально влаштовують затяжні тривоги над Києвом, запускаючи 2-3 реактивні «Шахеди», які кружляють на околицях міста.

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«Зараз у них наступна тактика: маневрувати по максимуму над Києвом або поруч, щоб максимально розтягнути тривогу і робити людям нерви, а потім полетіти на якусь ТЕЦ, ЛЕП чи підстанцію», — пише власник одного з моніторингових телеграм-каналів.

«Жовта» повітряна тривога може тривати у Києві годинами, а над містом у цей час немає жодного дрона. Або ж може бути навпаки: люди втомлюються від затяжної тривоги, виходять на вулицю і потрапляють під небезпеку.

Як затяжні тривоги зупиняють життя столиці

На практиці це виглядає так: в одному з районів Київщини виявляють російський реактивний «Шахед», і якщо напрямок його руху спрямований на столицю, то «жовтий рівень» тривоги оголошується у кількох районах Київщини і у самій столиці.

«Така тривога може тривати годин дві-три. Над Києвом немає реальної загрози, бо „Шахеди“ проходять транзитом. Але моя дитина змушена сидіти в холодному укритті садочку дві години, бо такі правила. Якби ж керівник садочку бачив точну інформацію, що поблизу загрози немає, діти могли б продовжити навчальний процес у приміщенні садочку, а не сидіти годинами у підвалі», — розповідає ТСН.ua киянка Олена.

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Кияни пропонують власні варіанти

Лікарні, які мають працювати за «жовтої тривоги», насправді не працюють, бо медики не зобов’язані ризикувати власним життям та пацієнтів, особливо, якщо у медичному закладі немає укриття.

«За „жовтої“ тривоги, охоронець закриває двері поліклініки, а пацієнтам радить шукати укриття. А де його шукати, якщо його немає? Люди просто стоять під лікарнею і чекають відбою. А це ще більше небезпечно. Все було б по-іншому, якби у лікаря був надійний застосунок. Він веде прийом пацієнтів за „жовтої“ тривоги, а коли бачить сповіщення про реальну загрозу — припиняє його і йде в укриття, якщо воно є у приміщенні. А якщо його немає, то навіщо ризикувати життями лікарів і пацієнтів? Що „червона“, що „жовта“ тривоги можуть закінчитися трагедією», — розповідає ТСН.ua киянка Ольга.

Завчасне попередження про реальну небезпеку було б корисним всім, хто працює під час «жовтої» тривоги: у перукарнях, закладах харчування, магазинах, супермаркетах, ТЦ та офісах. Та навіть люди, які стоять на зупинці транспорту, побачивши у застосунку інформацію про наближення небезпеки, могли б вчасно з неї піти.

Петиція до Київради: у Києві вимагають створити інтерактивну карту повітряних загроз

Активісти наполягають, що цивільним потрібен доступ до актуальної інформації про загрози для безпечного пересування містом під час «жовтої» тривоги.

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На сайті Київради зареєстровано петицію про створення нової системи цивільного захисту з візуальним відображенням повітряної обстановки над Києвом та столичною агломерацією.

Автор петиції Єгор Терехов зазначає, що під час тривалих атак мешканці отримують десятки текстових сповіщень, які водіям і пішоходам читати незручно і подекуди небезпечно. Ініціатива пропонує запуск зручного інструменту (як окремого застосунку чи інтеграції з «Київ Цифровий») з інтерактивною картою в реальному часі.

«Пропонується створити спеціалізований цивільний цифровий сервіс, який у режимі, максимально наближеному до реального часу, відображатиме на карті узагальнену інформацію про повітряні загрози», — пише автор петиції.

Ключові аспекти ініціативи:

Безпека та обмежена точність: Окремий цивільний шар інформації з похибкою 0,5–1,5 км (без доступу до військової інформації).

Масштаб: Покриття Києва та всієї столичної агломерації.

Інтерфейс для водіїв: Великі позначки, мінімум тексту та відсутність реклами.

Планується, що на карті відображатимуться орієнтовне місцезнаходження безпілотника, швидкість, напрямок руху, прогноз небезпеки та автоматичні сповіщення про наближення до зони користувача. Це дозволить людям одним поглядом оцінити обстановку та вчасно дістатися укриття.

Наразі петиція зібрала 200 голосів із необхідних шести тисяч.

Що кажуть депутати про створення нової платформи візуального моніторингу повітряної обстановки

У Київраді погоджуються, що діюча система оповіщення про повітряну загрозу вимагає змін, враховуючи інтенсивність російських атак на Київ і те, що подекуди наявні правила створюють для людей більше проблем, ніж користі.

«Особисто я категорично підтримую таку ініціативу. Єдиний і дуже важливий момент: має бути оцінка від військових. Якщо вони це погоджують і застосунок не створить додаткової шкоди, то, звісно, я „за“. До речі, вже зараз є квазі-радари, які плюс-мінус показують актуальну інформацію про загрози з повітря. Єдине, що вони не завжди точні. Бо одна справа, коли безпілотник десь далеко на підльоті, і зовсім інша, коли вже над головою», — розповідає ТСН.ua Леонід Ємець, депутат Київради.

До цього він додає, що користується «Контуром» — сайтом для моніторингу повітряного простору.

«Я отримую відносно точну інформацію, хоча є іноді затримка та помилки, але він мене влаштовує і є загальнодоступним. Тому більш якісніший застосунок був би у нагоді людям», — додає Леонід Ємець.

На думку депутата, було б логічним змінити й сигнал початку тривоги та її скасування.

«Іноді тривог настільки багато, що ти реально не можеш зрозуміти — це початок чи вже її закінчення. Як на мене, то цей момент теж варто вдосконалити. На жаль, реальність під час війни виявляє додаткові виклики і потреби у змінах», — зауважує Леонід Ємець.

«Червона» та «жовта» тривога — це для всієї країни, а у Києві її треба деталізувати для району, вулиці, мікрорайону, кварталу. Тоді люди отримають змогу не панікувати і бути більш впевненими у своїх діях.

Відкриття даних та «Графіт»: що кажуть військові експерти про систему інформування

Також у Мережі обговорюють потребу відкрити доступ цивільного населення до додатку «Графіт», інформацію з якого беруть більшість телеграм-каналів, які інформують киян про небезпеку в повітрі. Дозвіл на це має надати Міноборони.

«Графіт» — це спеціалізована цифрова система моніторингу повітряного простору та радіоелектронної обстановки, створена військовими програмістами для підрозділів Сил оборони України.

На думку військового експерта Олега Жданова, такий доступ цивільному населенню можуть надати, враховуючи ситуацію з атаками росіян на Київ.

«Ймовірно, що доступ до „Графіту“ нададуть, але гадаю, що буде зроблена дзеркальна версія цього застосунку. Наскільки мені відомо, над цим вже працюють. З дзеркальної версії треба прибрати параметри, які стосуються військових — курс, висоту та інше. Ця карта для цивільних може бути суто анімаційною, щоб людина бачила, де у реальному часі знаходяться російські „Шахеди“ і у потрібний момент йшла до укриття, — розповідає ТСН.ua Олег Жданов.

Він додає, що існує і певна альтернатива — DIMAP — онлайн-карта повітряних тривог та відстеження загроз в Україні, де в реальному часі показують рух ракет та дронів.

«На карті навіть можна побачити, де летять „Шахеди“ з бензиновими двигунами, а де — реактивні. Але такий новий застосунок, я вважаю, треба зробити. Він потрібен, щоб не паралізувати повністю Київ і роботу різних установ. Як відомо, що під час „жовтої“ тривоги на вибір роботодавців або власників бізнесу віддано рішення, будуть вони працювати чи не будуть. Але у цьому випадку власник чи роботодавець бере на себе відповідальність з одного боку, а з іншого, він, не маючи доступу до інформації, де саме знаходяться російські „Шахеди“, просто ризикує життями людей і своїм. Бо коли безпілотник наближається, то можна припинити роботу і пройти до укриття. А коли „Шахедів“ немає, а тривога є, то навіщо витрачати час годинами, якщо загроза ще надто далеко», — пояснює Олег Жданов.

Військовий експерт каже, що сам він користується інформацією з декількох телеграм-каналів, які ведуть наші військові.

«Інформація там подається в режимі онлайн і текстова. Вони пишуть про напрямок руху безпілотників і вказують їх висоту. Особисто мені це допомагає, коли бачу, що поруч з моїм місцем знаходження йде БПЛА на висоті 4 кілометри і вище, то це транзитний безпілотник, а якщо висота 2 кілометри і нижче, то він може піти на удар», — розповідає експерт.

Жданов зазначає, що телеграм-канали інформують, коли безпілотник маневрує, знижується чи падає. Хоча не завжди це дійсно так.

«Насправді БПЛА різко зменшує висоту до 100-500 метрів, і на ній прямує далі, поступово змінює курс і йде в інший район. Тому я вважаю, що має бути єдина система інформування. Цивільним треба дати доступ до неї, щоб люди могли хоча б візуально бачити і розуміти, що коїться у повітряному просторі біля них і мати змогу на вчасний порятунок», — підсумовує Олег Жданов.

Дата публікації 14:00, 01.10.26 Кількість переглядів 103 ТСН 14:00 новини 1 жовтня | Київ здригається від вибухів! Удари по росіянах на покрову!

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