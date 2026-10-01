Російський дрон ударив по території з ядерним реактором у Києві: що сталося

Інститут ядерних досліджень НАН України / © Вікіпедія

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Російський безпілотник увечері 30 вересня вдарив по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований дослідницький ядерний реактор ВВР-М.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

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За даними Інституту ядерних досліджень, атака сталася о 18:18. Після удару на території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

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Сам реактор, а також системи, важливі для його безпеки, пошкоджень не зазнали. Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки та завдані установі пошкодження.

Радіаційний фон після удару не змінився. Його показники перебувають у межах природного рівня — 0,16–0,20 мкЗв/год.

Що відомо про реактор у Києві

Дослідницький реактор ВВР-М з лютого 2022 року перебуває у зупиненому стані. Активну зону повністю вивантажили, щоб зменшити можливі радіаційні ризики. Наразі на об’єкті проводять лише регламентне обслуговування систем, важливих для безпеки.

Інститут ядерних досліджень НАН України займається дослідженнями у сферах ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

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У Державній інспекції ядерного регулювання назвали удар атакою на мирну ядерну установку та заявили, що він порушує міжнародно визнані принципи ядерної і радіаційної безпеки.

Раніше Росія атакувала будівлю Національної академії наук у Києві

Кількома днями раніше російські війська вдарили по центру Києва, внаслідок чого загорілася будівля Національної академії наук України у Шевченківському районі.

Вибухова хвиля та уламки серйозно пошкодили будівлю й навколишню територію: були зруйновані окремі поверхи, понівечені припарковані автомобілі, у сусідніх приміщеннях вибило вікна та двері.

Люди намагалися залишити охоплену вогнем будівлю через вікна. На місці працювали рятувальники та кінологи, які перевіряли приміщення на наявність постраждалих.

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Президент Зеленський відреагував на цей удар і пообіцяв РФ відповідь.

«Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені. Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі — бізнес-центр, в інших містах і регіонах — теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково буде на це відповідь Росії», — написав він.

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