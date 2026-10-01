"Тож не діставайся ти нікому!": Фесенко ошелешив прогнозом щодо війни в Україні восени та взимку

Росія відновила атаки по енергетичних об’єктах Києва

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Росія продовжує безперервно атакувати дронами та балістикою Київ, руйнуючи цивільну та житлову інфраструктуру столиці. Попри заяви про можливе енергетичне перемир’я, РФ почала бити по енергетичних об’єктах Києва та області. Противник попри все намагається перетворити життя у місті на пекло.

Напруга наростає з кожним днем. Інтенсивність російських атак ставить під сумнів енергетичне перемир’я між Росією та Україною, про яке заявляв президент США Дональд Трамп. А киянам радять за можливості шукати прихисток на холодний період, адже інтенсивність ударів восени та взимку лише зростатиме.

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Що буде відбуватися з війною і якою може бути доля переговорів про енергетичне перемир’я у найближчі місяці, сайту ТСН.ua розповів політолог Володимир Фесенко.

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Чи існує реальне «енергетичне перемир’я»?

За словами Володимира Фесенка, жодного енергетичного перемир’я наразі не існує, що давно підтвердили самі американці, а Марко Рубіо заявив про це ЗМІ відкритим текстом.

«Москва та Київ це теж підтверджують — немає жодного енергетичного перемир’я. Є лише ідея про це, яка належить Дональду Трампу. Це пов’язано з його бажанням зменшити ціну на дизель в США. Висока ціна на дизель стала негативним чинником для республіканців. Це і є головною рушійною силою усіх цих заяв Трампа. У нього є бажання провести переговори і відповідно досягти для себе певного результату. Але це йому потрібно зробити до виборів у Конгрес США — 3 листопада, тому вони поспішають. Однак це лише ідея, немає навіть переговорів про це», — розповідає ТСН.ua Володимир Фесенко.

На думку політолога, все, що може статися у найближчі місяці — це переговори виключно щодо енергетичного і, можливо, морського перемир’я між РФ та Україною.

«Реальними можуть бути тільки ці дві теми. Переговорів про повне припинення бойових дій не буде. І очікувати якихось домовленостей про це у найближчі пів року немає жодних підстав. Росія хоче продовжувати війну. Більше того, Путін робить ставку на ескалацію війни, зокрема повітряної. Тому, якщо переговори будуть, то тільки про енергетичне перемир’я, оскільки воно дуже цікавить американців, та морське, бо тут є інтерес наш і РФ, оскільки заблокована робота портів на Чорному морі і зупинений експорт зерна — як з України, так і з Росії. А це вже непокоїть сусідні країни: Туреччину передусім, а також арабські країни, які традиційно купують наше та російське зерно», — пояснює політолог.

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Чому домовитися буде вкрай складно?

Власне, тому такі переговори можуть відбутися, а от чи вдасться про щось домовитися — відкрите питання.

«Тут 50 на 50. Можуть домовитися, якщо Кремль вирішить, що треба зробити жест доброї волі на адресу Трампа, якщо це буде важливим для подальших перспектив співпраці з лідером США. У такому випадку якісь досягнення у цьому питанні можливі. Але підкреслюю, що вийти на енергетичне перемир’я буде дуже складно. Навіть ці удари по енергетиці Києва, які росіяни відновлюють, свідчать про наступне: це їхня стратегія, яка буде в подальшому реалізовуватися. І тут питання — коли, як і в яких обсягах. Але вона буде реалізовуватися. Сьогоднішні обстріли це скоріше тактичний прийом, щоб вплинути на Україну», — каже Володимир Фесенко.

Головні розбіжності у позиціях Києва та Москви

Експерт вказує на суттєву різницю у підходах сторін до можливих домовленостей.

«Основний підхід Росії та США — щоб ми припинили удари по російських НПЗ. І це для них головне. А наш інтерес тут значно ширший. Крім об’єктів енергетики, ми хочемо припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Ці розбіжності і будуть головною проблемою, якщо такі переговори відбудуться. Потрібні будуть списки об’єктів, по яких треба припинити вогонь, бо узгодити абстрактне енергетичне перемир’я неможливо. Воно не спрацює, тому потрібно формувати групу об’єктів, по яких обидві сторони беруть зобов’язання припинити вогонь», — зазначає політолог.

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Та додає, що згадані списки будуть різними і, скоріш за все, асиметричними, і узгодити їх буде вкрай важко.

«Тому теоретично домовитися можуть: лише заради Трампа росіяни можуть піти на це. А можуть і не домовитися, бо зробити це буде дуже складно. Інтерес американців тут буде головною рушійною силою і головним чинником, що з цього щось може вийти», — зазначає Фесенко.

Проте існує і інша проблема. Якщо сторони домовляться і підпишуть певне енергетичне перемир’я, постає питання: що буде після 3 листопада, коли пройдуть вибори до Конгресу США?

«Після цієї дати і в американців, і у росіян зникає інтерес та потреба в цьому енергетичному перемир’ї. Тому, на жаль, навіть якщо енергетичне перемир’я і буде підписано, є дуже велика вірогідність, що воно буде тимчасовим і тим самим невигідним для нас», — каже політолог.

Тим часом Мережею шириться інформація, що саме початок листопада може стати піком для атак росіян по енергетичних об’єктах України (світло, тепло, каналізація, водопостачання). Через це плани про енергетичне перемир’я стають дедалі малоймовірними.

«Терор українських міст не припиниться»: чого чекати взимку

Російські обстріли Києва триватимуть, і киянам слід готуватися до життя у складних умовах усю осінь та зиму.

«Так, як ми живемо зараз, доведеться жити всю осінь та зиму: терор українських міст найближчим часом не припиниться», — заявив колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба, який раніше радив українцям на період морозів виїжджати з великих міст.

Володимир Фесенко каже, що не є прихильником заяв різних «катастрофістів», але погоджується з твердженням колишнього міністра.

«Інша річ, що таких ударів, як сьогодні (30 вересня), Росія завдавати щоденно не може. Для цього їм потрібно накопичувати ракети та безпілотники. Так, у нас є проблеми з антибалістикою, і ця проблема, на жаль, залишатиметься найближчими місяцями. Але за допомогою партнерів, гадаю, хоча б частково її можна буде вирішити. Також триває пошук засобів протидії реактивним БПЛА. Тут теж буде певна позитивна тенденція, хоча й не одразу. Але те, що російські удари по Києву продовжаться — це очевидно, по енергетиці, інфраструктурі, економічних об’єктах», — прогнозує політолог.

Справжня мета Путіна: чому Росія руйнує тил

Володимир Фесенко розтлумачив головну суть російської стратегії, яка спонукає ворога до таких терористичних дій.

«Росіяни не можуть нас зламати на фронті, там немає успіхів, тому вони зробили ставку на те, щоб зламати нас у тилу. Стратегія Путіна — зруйнувати українську економіку в цілому і фактично паралізувати та деморалізувати життя у Києві. Тому до продовження таких ударів нам треба готуватися, тут немає нічого незвичного і дивного, але це свідчить про те, що у Росії саме така стратегія, і в цьому головна причина ударів по Києву. У Кремлі чітко зрозуміли одну просту річ: вони не зможуть перемогти у війні, вони не отримають усю Україну, тому почали свідомо і системно її руйнувати зсередини за принципом: „Тож не діставайся ти нікому“, — підсумовує політолог.

Дата публікації 16:00, 30.09.26 Кількість переглядів 53 Заручники в Олешках! Почалися удари по енергетиці | ТСН 16:00 новини 30 вересня

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