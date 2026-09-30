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- Ексклюзив ТСН
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Чи готує Путін повторний наступ на Київ або що стоїть за цілодобовими обстрілами
Росія тероризує Київ повітряними ударами, але чи свідчить це про реальну підготовку нової наземної операції на тлі дефіциту ворожих сил.
Росія продовжує повітряний терор Києва. Противник нищить міську інфраструктуру, завдаючи ударів по бізнес-центрах, медичних та освітніх закладах, транспортних об’єктах і житловій забудові. Майже безперервні удари тривають понад місяць, і, судячи з усього, Путін не має наміру зупинятися.
Така активність та наполегливість РФ наводять на думку: для чого все це потрібно російському диктатору?
Головні цілі Кремля: чому Росія щодня б’є по Києву
Експерти називають три можливі причини звірячих обстрілів:
Змусити Київ до миру на умовах Москви, тобто припинити спротив.
Показати власну велич своєму «глибинному» народу на тлі невдач на фронті та залякати Європу: мовляв, погляньте, те саме буде і з вашими містами, якщо допомагатимете Україні.
Виснажити та обезлюднити столицю настільки, щоб повторно піти на захоплення Києва, адже від цих планів у Кремлі не відмовилися майже на п’ятому році війни — після того, як отримали по зубах за «Київ за три дні».
Тема можливого повторного наступу на Київ активно обговорювалася ще у травні та влітку. Про таку загрозу говорили військові, розвідка і навіть президент. Тоді ставилося завдання посилити північні кордони України, а експерти в один голос заявляли, що у Путіна недостатньо ресурсів, аби відкрити північний фронт і розпочати наступ на Київщину та Чернігівщину.
Чи є в Росії сили на повторний наступ на Київ: оцінка експерта
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що цілі, які переслідує Путін, завдаючи постійних повітряних ударів по Києву, слід розглядати у широкомасштабному спектрі.
«Ціль цих повітряних ударів по Києву, які дійсно частково нагадують облогу з повітря, має передусім військове значення для Путіна. І у Кремлі переконані, що вони досягають поставленої мети. Також удари по Києву — це суттєвий тиск на цивільне населення, аби воно впливало на наше військово-політичне керівництво, яке б ставало більш поступливим до підписання ультимативних документів від Кремля», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.
До цього він додає, що під час військових операцій повітряно-космічний удар розглядається саме як початковий етап для загальної стратегічної наступальної операції. Але разом з тим зауважує, що військовий аспект повітряних ударів може бути й непочатковим.
«Свою стратегічну наступальну операцію Росія почала від 2023 року, після нашого, на жаль, невдалого контрнаступу, і ця операція триває до цього часу. А повітряний компонент під час довготривалої наступальної операції змінюється відповідно до поставлених цілей: то вони роблять масштабні повітряні удари за великою кількістю засобів і в короткий час, то переходять до цілодобових атак невеликою кількістю реактивних БПЛА з використанням балістики. Тому, як на мене, виділяти, що повітряні атаки по Києву виконують задля майбутнього наступу суходолом, особливо зараз, недоцільно з однієї простої причини — у Путіна на даний момент, власне, як і у травні, не вистачає для такого наступу ні сил, ні ресурсів», — розповідає генерал-лейтенант.
До цього він додає, що відкриття північного фронту напряму залежить від того, як себе стратегічно поведуть росіяни з мобілізацією.
«Це ключове питання: якою буде мобілізація в Росії цього року і на початку наступного. Чи зможуть вони зібрати 600 тисяч новобранців? Питання відкрите. Тому я б не накручував себе, що обстріли столиці організовані з метою наступу по суходолу на Київ, на даний момент це недоцільно. Але, безумовно, такий варіант та сценарій розвитку подій нам треба враховувати та серйозно готуватися до цього. А поки варто зосередитися на засобах та заходах протистояння цим повітряним ударам по місту, ефективність яких росіяни постійно намагаються підвищити», — пояснює Ігор Романенко.
Чому для оборони Києва вигідніше, щоб у місті залишалося менше цивільних
Зараз росіяни тримають столицю у постійній напрузі, використовуючи реактивні дрони, які нам поки важко збивати. Вони нищать житлові будинки, склади, лікарні, освітні заклади, склади з продукцією, технікою, б’ють по АЗС, об’єктах транспортної інфраструктури та зв’язку.
Згодом, імовірно, битимуть по енергетичних об’єктах, щоб залишити місто без тепла, електрики та води. Все це змушуватиме людей у певних відсотках залишати місто на якийсь час, особливо в період сильних морозів.
Якщо темпи повітряних атак будуть такими ж, як зараз, то у лютому чи березні наступного року може виявитися, що Київ дійсно спорожніє, а росіянам вдасться зібрати сили для повторного наступу.
«Досвід початку війни у 2022 році свідчить про те, що воювати у місті, де менше цивільного населення, для сторони, яка захищається, значно краще. Бо якщо у місті велика кількість населення, то постає питання, як воювати, як вирішувати питання щодо цивільного населення, його забезпечення та евакуації. З військової точки зору, щоб взяти за раз Київ, потрібні дуже великі сили, яких у Путіна немає, а досвід відступу у бік Білорусі є», — пояснює експерт.
Демонстрація сили для Кремля та криваві реалії війни
Повітряні атаки на Київ російськими реактивними БПЛА також варто розглядати як демонстрацію сили з боку Путіна. Цим він намагається задовольнити свій народ кривавою картинкою з вулиць Києва, аби вони не помічали провалів на фронті. Також зруйновані у Києві будинки і склади — це своєрідне попередження від Путіна для Європи.
«Головна ціль повітряних ударів по Києву — не залякування Європи, навіть не дикий повітряний тероризм Путіна, хоча ці складові тут теж присутні, а виконання завдань стратегічної наступальної операції, які поставив диктатор своїм підлеглим. Зараз на фронті у нас є позитивні моменти, які пов’язані з операцією „Вівальді“, є успіхи на окремих напрямках, наприклад Олександрівському. Тобто наша оборона на окремих напрямках переходить до тактичних контратак і навіть до контрударів оперативного середнього рівня. Звісно, це не контрнаступ, бо це вже дія стратегічного наступального рівня», — підкреслює Ігор Романенко.
Тобто, б’ючи цілодобово по Києву з повітря, Путін намагається видати звичайний терор, як виконання поставлених цілей завдяки військовим діям. Він сподівається на зменшення стійкості наших громадян, особливо у столиці, через ракетно-дроновий вплив та масштабні руйнування.
Удар по Києву як сигнал Європі: чому «занепокоєння» більше не «гріють»
Експерт зазначає, що окрім військових завдань, такі удари є морально-психологічним впливом і методом залякування європейських еліт західних країн. Яскравим прикладом цього став удар безпілотника по будівлі президії НАН України у центрі Києва, коли під час страшної пожежі науковцям доводилося рятуватися через вікна:
«У світі дії Росії вже назвали елементом тероризму, але що стоїть за гаслами цих „занепокоєнь“? Від них ні холодно, ні жарко. Науковці — це важлива складова нашого оборонного потенціалу, вони зараз зорієнтовані на підтримку армії, розробку відповідного озброєння. Нам потрібна конкретна допомога від світу за різними напрямками, передусім з протиповітряної та протиракетної оборони. Важливо, щоб світова занепокоєна реакція перетворилася на конкретну допомогу від лідерів цих держав», — підсумовує Ігор Романенко.