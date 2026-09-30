Російський дрон / © ГУР Міноборони

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Зрання 30 вересня у Києві, Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Перед цим повідомляли про дрони у небі.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

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Російські реактивні дрони атакують західні області. Вибухи пролунали близько 7-ї ранку.

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За даними моніторингових каналів, найімовірніше, Росія атакує центр та захід України новими реактивними дронами «Герань». Офіційного підтвердження від Повітряних сил станом на ранок немає.

Що і куди летить

Повітряна атака по українських містах триває. Повітряні сили попереджають про нові реактивні дрони.

Реактивний БпЛА через Українку в напрямку Києва.

Київ! Реактивний БпЛА через Борщагівку.

Реактивний БпЛА через Рівненщину на Волинь.

Реактивний БпЛА повз Вишгород на Київ (Оболонь).

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський попередив про нові дрони, які рухаються у бік міста.

«Ще є один реактив на Рівненщині, швидкість 450–550 км/год, орієнтовно 130 км до Луцька по прямій…Продовжує рух на північ Рівненської області», — написав він.

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Мапа тривоги 30 вересня

Атака РФ по Україні 30 вересня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти середи, 30 вересня, Росія здійснила чергову ракетно-дронову атаку на Київську область. Внаслідок атаки загинула дитина, ще троє людей травмовані. У Вишгороді рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей.

Також під ворожою атакою був Київ. Росія завдала удару по столиці балістичними ракетами. За даними моніторів, це були ракети «Циркон».

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