Озимий часник.

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Озимий часник зазвичай висаджують наприкінці жовтня або на початку листопада, орієнтуючись передусім на погоду та температуру ґрунту. Втім, грядку треба готувати вже зараз.

Що зробити на грядці до посадки озимого часнику, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Для початку грядку потрібно ретельно перекопати. Особливу увагу варто приділити пирію — його кореневища потрібно витягнути на поверхню та по можливості видалити. Через 2–3 тижні, коли ґрунт трохи осяде, розбийте великі грудки землі та приберіть бур’яни, які залишилися. Зробити це можна вручну або за допомогою культиватора.

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Підготування ґрунту

Наступний етап — збагачення землі органікою. Для цього підійдуть добре перепрілий гній або зрілий компост. Добриво потрібно рівномірно розподілити по поверхні та перемішати з ґрунтом.

Якщо є листовий компост, його також можна використати. Він допоможе покращити структуру ґрунту та його здатність утримувати вологу.

Ще один варіант — посіяти на майбутній часниковій грядці гірчицю як проміжну культуру. Вона швидко сходить, пригнічує бур’яни та після заорювання збагачує ґрунт органічною масою.

Насіння гірчиці рівномірно розсипають по грядці та злегка присипають землею. Після цього ділянку потрібно добре полити — так сходи з’являться швидше.

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Сіяти гірчицю можна приблизно у другій половині вересня. Їй не обов’язково вирости великою: головне, щоб рослина встигла сформувати зелену масу та прикрити ґрунт. Приблизно в середині жовтня гірчицю перекопують, після чого грядку можна готувати безпосередньо до посадки часнику.

Якою має бути грядка

Для часнику зручно робити прямокутну грядку шириною до 120 см. Надто широкою її робити не варто, адже вузьку ділянку простіше прополювати, удобрювати, мульчувати та обробляти.

Якщо плануєте кілька рядків часнику, залишайте між ними приблизно 25–30 см. Від краю грядки до першого рядка бажано відступити 10–15 см.

Як правильно садити озимий часник

Коли грядка вже підготовлена, можна переходити до посадки. Тут важливо не поспішати: часник має встигнути укоренитися до морозів. Втім, ще важливіше — не робити це занадто рано. Якщо часник встигне наростити велике зелене перо до морозів, рослини можуть постраждати взимку.

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Для посадки обирайте здорові й великі зубчики без плям, гнилі та пошкоджень. Розбирати головку на зубчики краще безпосередньо перед посадкою. Перед висаджуванням зубчики можна протруїти у слабкому розчині марганцівки або спеціальному препараті для знезараження посадкового матеріалу.

На грядці зробіть борозенки завглибшки приблизно 5–7 см. Відстань між рядами залишайте 25–30 см, а між зубчиками в рядку — близько 10–15 см.

Зубчик ставте денцем вниз, а загостреною частиною догори. Не потрібно сильно втискати його в землю, адже це може пошкодити корінці.

Після посадки присипте часник пухкою землею. Якщо осінь суха, грядку можна полити, але перетворювати її на болото не варто.

Перед настанням стійких морозів грядку бажано замульчувати. Для цього підійдуть сухе листя, солома, торф або компост. Шар мульчі допоможе захистити зубчики від різких перепадів температури.

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