Високоврожайні, надійні та морозостійкі: названо сім найкращих сортів озимої цибулі

Яку цибулю садити під зиму / © www.freepik.com/free-photo

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Озима цибуля дає можливість отримати врожай значно раніше, ніж культура, посаджена навесні. Але успіх багато в чому залежить від правильного вибору сіянки. Для осіннього садіння потрібні сорти та гібриди, які здатні пережити зимові температури, швидко рушити в зростання навесні та не випускати стрілки. Серед популярних варіантів для вирощування в Україні є сім сортів, на які варто звернути увагу.

«Радар» — великий урожай і гарна морозостійкість

«Радар F1» — один із найвідоміших варіантів для підзимового садіння. Він формує великі округлі цибулини із золотавою лускою, має напівгострий смак і добре переносить зимовий холод. Сорт цінують за стабільну врожайність, невисоку схильність до стрілкування та хорошу лежкість.

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«Шекспір» — для тих, хто хоче ранній урожай

«Шекспір» — ранній озимий сорт із щільними округлими цибулинами та коричневою сухою лускою. Його головна перевага — хороша стійкість до холоду та здатність швидко розвиватися після відновлення весняної вегетації. Також сорт відзначають за стійкість до стрілкування.

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«Трой F1» — стабільний і врожайний

«Трой F1» формує рівні округлі цибулини із золотистою лускою. Гібрид вирізняється потужним зростанням, високою врожайністю та стійкістю до стрілкування. Його використовують також для промислового вирощування.

«Сеншуй Єллоу» — рання цибуля з ніжнішим смаком

Це популярний японський сорт для осіннього садіння. Він рано формує врожай, дає однорідні жовті цибулини та має більш м’який, солодкуватий смак порівняно з гострими сортами. Особливо добре підходить тим, хто хоче отримати молоду цибулю одним із перших.

«Штутгартер Стенфілд» — класичний варіант

«Штутгартер Стенфілд» — ранній жовтий сорт із округло-пласкою формою цибулин. Він цікавий для тих, хто хоче отримати раннє дозрівання, хорошу врожайність і звичний гоструватий смак цибулі.

«Крусадо» — ранній урожай і привабливий вигляд

«Крусадо» — ранній варіант із темно-золотавою сухою лускою та округлими цибулинами. Його включають до актуального асортименту озимої сіянки 2026 року. Сорт добре підходить для тих, кому важливі швидке формування головки та високий урожай.

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«Корадо» — для стабільного врожаю

«Корадо», який також зустрічається під назвою «Тріумф», — середньоранній жовто-коричневий варіант із округлою цибулиною. Його рекомендують для вирощування з сіянки, зокрема для отримання однорідних головок товарного вигляду.

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