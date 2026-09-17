Модульний туалет / © Unsplash

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У Львові суд розглянув справу чоловіка, якого звинуватили у дрібному хуліганстві після того, як він скористався інклюзивною модульною вбиральнею на проспекті Свободи та не заплатив за послугу. Львівський апеляційний суд зрештою закрив провадження, не знайшовши в його діях складу адміністративного правопорушення.

Про це пише lviv.media.

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Інцидент стався 17 червня 2026 року близько 19:00 біля будинку №7 на проспекті Свободи. Правоохоронці склали на чоловіка протокол за статтею про дрібне хуліганство.

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У матеріалах справи зазначалося, що він скористався інклюзивною модульною вбиральнею, але не оплатив користування нею. Правоохоронці розцінили це як порушення громадського порядку.

Вбиральня перебуває у сфері відповідальності ЛКП «Ратуша-Сервіс». Раніше на підприємстві повідомляли про випадки пошкодження її обладнання та звернення з цього приводу до правоохоронців.

Адвокат оскаржив рішення суду

Захисник чоловіка не погодився з рішенням Галицького районного суду Львова та подав апеляційну скаргу.

Захисник наголошував, що сама несплата за користування послугою не свідчить про вчинення дрібного хуліганства. За його словами, у справі також не було доказів того, що чоловік пошкодив майно або вчинив інші дії, які могли б порушувати громадський порядок.

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Свою апеляцію подало й ЛКП «Ратуша-Сервіс». Представники підприємства вважали, що суд першої інстанції не повністю дослідив обставини справи та наявні докази.

Суд закрив справу

Львівський апеляційний суд дійшов висновку, що матеріали справи не містять достатніх доказів для підтвердження факту дрібного хуліганства.

Зокрема, суд не визнав саме користування модульною вбиральнею без оплати достатньою підставою для висновку про порушення громадського порядку.

У підсумку апеляційний суд скасував постанову Галицького районного суду Львова та закрив адміністративну справу через відсутність складу правопорушення.

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Зазначимо, що користування інклюзивною модульною вбиральнею на проспекті Свободи, 7 коштує 20 грн. Оплатити послугу можна готівкою або банківською карткою.

Нагадаємо, раніше українська біженка показала соціальне житло в Нідерландах. Вона поділилася враженнями від соціального житла за кордоном.

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