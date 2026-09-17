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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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54
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Футболіст збірної України забив гол і зробив асист у матчі Кубка Греції

Олександр Зубков відзначився першими результативними діями у складі АЕКа.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олександр Зубков

Олександр Зубков / facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

Вінгер збірної України Олександр Зубков, який улітку перейшов з турецького "Трабзонспора" до грецького АЕКа, забив гол і зробив асист у матчі Кубка Греції проти "Пансерраїкоса".

30-річний українець вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок.

На 45+1-й хвилині Олександр віддав результативну передачу на Петроса Манталоса та допоміг зробити рахунок 6:0 на користь своєї команди.

А вже у другому таймі Зубков забив і сам — 7:0. Це його перші результативні дії у складі афінського клубу.

Матч завершився розгромною перемогою АЕКа з рахунком 8:1.

Раніше повідомлялося, що Зубков потрапив до складу збірної України на прийдешні матчі Ліги націй.

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