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Футболіст збірної України забив гол і зробив асист у матчі Кубка Греції
Олександр Зубков відзначився першими результативними діями у складі АЕКа.
Вінгер збірної України Олександр Зубков, який улітку перейшов з турецького "Трабзонспора" до грецького АЕКа, забив гол і зробив асист у матчі Кубка Греції проти "Пансерраїкоса".
30-річний українець вийшов у стартовому складі та відіграв повний поєдинок.
На 45+1-й хвилині Олександр віддав результативну передачу на Петроса Манталоса та допоміг зробити рахунок 6:0 на користь своєї команди.
А вже у другому таймі Зубков забив і сам — 7:0. Це його перші результативні дії у складі афінського клубу.
Матч завершився розгромною перемогою АЕКа з рахунком 8:1.
Раніше повідомлялося, що Зубков потрапив до складу збірної України на прийдешні матчі Ліги націй.