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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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17-річний хлопець підірвався на Сумщині: що відомо

Хлопець опинився в лікарні після вибуху на Сумщині.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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17-річний хлопець підірвався на Сумщині: що відомо

Хлопець в лікарні / © Associated Press

У Ворожбянській громаді Сумської області 17-річний хлопець постраждав внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Зараз юнак перебуває в лікарні.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, стан постраждалого стабільний. Медики надають йому необхідну допомогу.

Григоров закликав жителів Сумщини бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів.

«Бережіть себе і своїх близьких», — наголосив він.

Нагадаємо, РФ б’є по західних областях, аби зірвати допомогу Україні. Польський генерал вважає, що однією з можливих цілей Росії є ускладнення постачання зброї Україні.

Окрім заходу країни, під атаками опинилися Сумщина та Одещина. У Конотопі через влучання БпЛА в приватний будинок знищено господарські споруди й авто, загалом у регіоні за добу поранено чотирьох осіб.

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