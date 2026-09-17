17-річний хлопець підірвався на Сумщині: що відомо

Хлопець в лікарні / © Associated Press

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У Ворожбянській громаді Сумської області 17-річний хлопець постраждав внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета. Зараз юнак перебуває в лікарні.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, стан постраждалого стабільний. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Григоров закликав жителів Сумщини бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів.

«Бережіть себе і своїх близьких», — наголосив він.

Нагадаємо, РФ б’є по західних областях, аби зірвати допомогу Україні. Польський генерал вважає, що однією з можливих цілей Росії є ускладнення постачання зброї Україні.

Окрім заходу країни, під атаками опинилися Сумщина та Одещина. У Конотопі через влучання БпЛА в приватний будинок знищено господарські споруди й авто, загалом у регіоні за добу поранено чотирьох осіб.

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