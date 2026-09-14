Ліга Європи: розклад і результати матчів першого туру

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

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16 та 17 вересня відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу другого за престижністю єврокубка.

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Шанси зіграти тут мало київське "Динамо", але в другому раунді кваліфікації Ліги Європи вибуло від грецького ПАОКа, після чого поступилося азербайджанському "Карабаху" в третьому етапі відбору Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків.

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Розклад і результати матчів 1-го туру Ліги Європи

Середа, 16 вересня

19:45 "Арарат-Вірменія" (Вірменія) — "Спарта" Прага (Чехія)

19:45 "Омонія" (Кіпр) — "Сельта" (Іспанія)

22:00 "Андерлехт" (Бельгія) — "Ліон" (Франція)

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22:00 "Баєр" (Німеччина) — "Цельє" (Словенія)

22:00 "Мілан" (Італія) — "Бенфіка" (Португалія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) — "Ягеллонія" (Польща)

22:00 "Сандерленд" (Англія) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

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22:00 "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль) — "Динамо" Загреб (Хорватія)

22:00 "Штурм" (Австрія) — "Ренн" (Франція)

Четвер, 17 вересня

19:45 "Левськи" (Болгарія) — "Зальцбург" (Австрія)

19:45 ОФІ (Греція) — "Гоффенгайм" (Німеччина)

22:00 "Бешикташ" (Туреччина) — "Марсель" (Франція)

22:00 "Вікторія" Пльзень (Чехія) — "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія)

22:00 "Крістал Пелас" (Англія) — "Лех" (Польща)

22:00 "Ліллестрем" (Норвегія) — "Торренсе" (Португалія)

22:00 "Реал Сосьєдад" (Іспанія) — "Борнмут" (Англія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) — "Ференцварош" (Угорщина)

22:00 "Ювентус" (Італія) — "НЕК Неймеген" (Нідерланди)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні "Вальдштадіон" у німецькому Франкфурті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи стала англійська "Астон Вілла", яка у фіналі розгромила німецький "Фрайбург".

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