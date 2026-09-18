Чи справді розтяжка допомагає стати вищими / © Credits

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Якщо ви мрієте дотягнутися до верхньої полиці чи просто хочете мати стрункіший та вищий вигляд, не обов’язково шукати «чарівні» вправи для росту. Як пояснюють фахівці Cleveland Clinic, розтяжка не подовжує кістки, зате допомагає розслабити напружені м’язи, розправити плечі та випрямити спину. А хороша постава справді здатна візуально додати кілька сантиметрів.

Розтяжка змінює поставу

Якщо роками сидіти за комп’ютером, схилятися над телефоном або ходити з опущеними плечима, тіло поступово звикає до такої пози. Це створює додаткове навантаження на шию, спину та плечі.

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Спортивна лікарка Лорен Вічман зазначає, що робота з напруженими м’язами та регулярні вправи можуть допомогти навчити тіло правильної постави. Серед простих вправ:

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втягування підборіддя

розтяжка плечей біля дверного отвору

розтяжка згиначів стегна

зведення лопаток

м’яка розтяжка шиї

Ще один варіант — поза гори. Для цього потрібно стати рівно, поставити стопи на ширині стегон, напружити корпус, відвести плечі назад і вниз, трохи опустити підборіддя та витягнути хребет. Після цього підняти руки над головою, ніби намагаєтеся стати ще вищими, та зробити кілька повільних глибоких вдихів.

Головне — регулярність. Кілька хвилин вправ протягом дня можуть поступово допомогти позбутися звички сутулитися.

Від чого залежить зріст

Зріст визначається насамперед роботою зон росту у кістках. У дитинстві вони дозволяють кісткам ставати довшими та ширшими, але під час статевого дозрівання поступово закриваються.

Велику роль відіграє генетика, а на досягнення максимального потенціалу зросту також впливають харчування, гормон росту, якість сну, умови довкілля та деякі захворювання. Тому після завершення росту кісток розтяжка не зробить людину фізично вищою. Але вона може допомогти краще тримати спину, менше сутулитися та упевненіше «нести» себе.

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Розтяжка — не спосіб вирости, а спосіб випрямитися. Регулярні вправи для шиї, спини, плечей та стегон у поєднанні з силовими тренуваннями допомагають формувати здоровішу поставу. А іноді саме рівна спина та розправлені плечі створюють той самий ефект «плюс кілька сантиметрів», якого ми прагнемо.

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