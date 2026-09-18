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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Селена Гомес позувала у пухнастій сукні від українського бренду

Зірка з’явилася на обкладинці журналу в ефектному образі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Селена Гомес, фото: instagram.com/lever_couture

Селена Гомес, фото: instagram.com/lever_couture

34-річна американська співачка та акторка — Селена Гомес — стала головною героїнею нового випуску журналу PEOPLE. На обкладинці вона позувала в молочній пухнастій сукні від українського бренду Lever Couture. Вбрання практично повністю приховало силует Селени та створило ефект легкої хмаринки.

(перегортайте фото вправо)

Волосся співачки було розпущене, а на обличчі був ніжний природний макіяж.

Поява Гомес на обкладинці журналу PEOPLE пов’язана з отриманням першої в історії видання премії Beauty Impact Award 2026. Нагороду їй присудили за вплив на індустрію краси та роботу у сфері підтримки психічного здоров’я через її косметичний бренд Rare Beauty та Rare Impact Fund.

Головна тема інтерв’ю видання — новий етап у житті Селени, шлюб із Бенні Бланко, ставлення до віку та краси.

Гомес розповіла, що вони з Бенні Бланко, незважаючи на те, що наближається перша річниця весілля, досі перебувають у медовому місяці. Вона назвала чоловіка дуже веселою та спонтанною людиною і сказала, що для неї важливо, що він дійсно її слухає.

Також вона розповіла, чому не хоче мати молодший вигляд і що лежить у її косметичці.

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