Навроцький заговорив про «втрату територій», а Туск різко відповів: у владі Польщі спалахнув скандал

Туск і Навроцький / © ТСН.ua

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На платформі X спалахнула суперечка між прем’єром Польщі Дональдом Туском і главою держави Каролем Навроцьким, через допис президента про території.

Що відомо про конфлікт у владі, повідомляє RMF24.

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Причиною став допис Канцелярії президента, у якому йшлося про можливість «відмови від території». Прем’єр запропонувавши видалити повідомлення. Втім, до обговорення також долучилися інші провідні політики.

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Допис Навроцького

Навроцький 17 вересня, у 87-му річницю вторгнення радянських військ до Польщі, зустрівся з мешканцями Влодави. Під час промови він згадав трагічні події 1939-го, а також заявив, що країна «може втратити територію, але ніколи не втратить своєї душі». Згодом частина промови з’явилася на його платформі Х.

«Ми — нація, яка може втратити територію, але ми ніколи не втратимо свою душу; ми можемо відмовитися від території, але ми ніколи не відмовимося від своєї батьківщини», — йдеться у дописі Навроцького.

Заява Туска і відповідь Навроцького

Дональд Туск оперативно відреагував на допис Канцелярії. Прем’єр закликав Навроцького видалити публікацію та наголосив, що Польща не має наміру поступатися жодною частиною своєї території.

«Пане Президенте, я пропоную вам видалити цей допис. Ми не маємо наміру поступатися жодним сантиметром нашої території», — написав глава уряду, поширивши суперечливу цитату.

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Президент Навроцький швидко відповів на закид Туска. Він заявив про історичний контекст своїх слів.

«Пане прем’єр-міністре, історику, сьогодні 17 вересня… Важлива річниця. Варто знати: 87 років тому ми втратили територію, але не втратили батьківщину», — написав польський лідер.

Реакція політиків

До суперечки долучилися польські політики. Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що головнокомандувач Збройних сил має говорити про захист країни, а не про можливу відмову від її територій.

«Наш обов’язок — захищати кожен сантиметр Польщі», — наголосив він.

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Міністр юстиції Вальдемар Журек висловив ще жорсткішу позицію, заявивши, що публічні слова про можливість «відмови від території» можуть породжувати серйозні сумніви щодо здатності президента виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, раніше орден Зеленського знову став причиною суперечки між Туском і Навроцьким. Очільник канцелярії президента Збігнев Богуцький закликав прем’єра підписати рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла.

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