Відкладені долари та євро можуть обернутися штрафом: якої помилки варто уникати українцям

Вивезення валюти з України — коли загрожує штраф у 20% / © Unsplash

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Українці, які планують виїжджати за кордон із великою сумою готівки, мають враховувати валютні обмеження. Якщо сума перевищує еквівалент 10 тисяч євро, для її вивезення необхідні підтвердні документи.

Про це йдеться у роз’ясненні Національного банку України.

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Фізичні особи-резиденти можуть вивозити з України готівкову валюту на загальну суму до 10 тисяч євро в еквіваленті без надання документів, які підтверджують походження коштів.

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Якщо ж сума перевищує встановлений поріг, необхідно мати документи, що підтверджують зняття готівки з власних банківських рахунків. Якщо перед поїздкою проводився обмін валюти, також потрібне підтвердження відповідної валютно-обмінної операції.

Які документи можуть знадобитися, щоб вивезти валюту за кордон

За інформацією НБУ, підтвердити зняття коштів із власного рахунку можна, зокрема, платіжною інструкцією на видачу готівки, чеком банкомата або квитанцією платіжного термінала, випискою про рух коштів за рахунком. Для підтвердження обміну валюти використовується відповідна квитанція.

Водночас документи, що підтверджують зняття готівки з власного банківського рахунку для її вивезення, чинні протягом 90 календарних днів від дня зняття коштів.

У НБУ також наголошують: якщо йдеться про суму понад 10 тисяч євро в еквіваленті, власник рахунку може вивозити лише власні кошти. Представник може зняти гроші з рахунку іншої людини за належним чином оформленою довіреністю, однак вивезти ці кошти за межі України він не може.

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Поріг визначається за загальною сумою готівкової валюти, яку людина переміщує через митний кордон протягом дня. Тобто значення має її еквівалент у євро, навіть якщо заощадження зберігаються, наприклад, у доларах.

Які документи можуть знадобитися / © НБУ

Який штраф загрожує за недекларування валюти при перетині кордону

За недекларування валютних цінностей, сума яких перевищує дозволений для переміщення без письмового декларування поріг, передбачено штраф. Згідно з частиною першою статті 471 Митного кодексу України, він становить 20% від суми перевищення, а не від усієї суми готівки.

Розмір перевищення визначають за офіційним курсом Національного банку України на день порушення митних правил.

Недекларуванням, відповідно до Митного кодексу, вважається незаявлення у встановленій формі точних і достовірних відомостей про товари, які громадянин переміщує через кордон.

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