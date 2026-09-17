Українців можуть зобов’язати повернути субсидію: що пояснили у ПФУ

У кого заберуть субсидію

Реклама

Субсидія на комунальні послуги від держави — це безповоротна адресна соціальна допомога людям, які не мають достатньої фінансової змоги оплачувати високі тарифи. У ПФУ нагадують, що людина, яка звертається за субсидією, бере на себе повну відповідальність за точність поданих даних про статки та майно, адже саме вони визначають право на пільгу та її розмір.

У ПФУ розповіли, кому доведеться повернути виплачену субсидію.

Реклама

Кому доведеться повернути субсидію: правила від ПФУ

Порядок виплати й повернення субсидій державі регулюється Положенням про порядок призначення житлових субсидій № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Реклама

За законом, виплачені кошти доведеться повернути державі лише у двох чітко визначених випадках.

Недостовірні дані в документах.

Якщо у заяві чи декларації було подано неправдиві відомості про майновий стан чи доходи, і це спотворило розрахунок допомоги, переплату вимагатимуть назад. Умова одна — сума помилково нарахованої допомоги має перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень).

Замовчування змін у житті.

Отримувачі пільги зобов’язані протягом 30 календарних днів повідомити уповноважений орган про будь-які обставини, що можуть змінити розмір виплат або позбавити права на них. Якщо цього не зробити у визначений строк, нараховані понад норму гроші також підлягатимуть поверненню.

Як повертають субсидію

Вимога повернути кошти необов’язково означає термінову сплату всієї суми одним платежем. У разі призначення субсидії на наступний період, уповноважений орган має право поступово вираховувати суму переплати з поточних щомісячних нарахувань.

Реклама

Утім, для захисту українців діє суворе обмеження: розмір щомісячного утримання не може перевищувати 20% від поточної виплати.

Субсидії: останні новини

Нагадаємо, що наявність додаткового майна зазвичай позбавляє права на житлову субсидію, проте для пенсіонерів за віком діє виняток. У Пенсійному фонді України роз’яснили: якщо громадянин отримує пенсію за віком, має лише одне основне житлове приміщення та додатково успадкував ще одне житло, він зберігає право на допомогу від держави.

На отримувачів пенсій з інвалідності, за вислугу років чи у зв’язку з втратою годувальника ця норма не поширюється. Головною умовою для збереження субсидії є те, що жодне з житлових приміщень, зокрема й успадковане, не повинно здаватися в оренду.

Відсутність орендарів підтверджується спеціальним актом обстеження матеріально-побутових умов, який складає посадова особа виконавчого органу після звернення громадянина та передає до ПФУ.

Реклама

Новини партнерів