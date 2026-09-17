Що пити зранку замість кави, щоб увесь день почуватися бадьорими: 4 альтернативні напої

Що пити замість кави / © www.freepik.com/free-photo

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Ранкова кава для багатьох стала обов’язковим ритуалом, без якого важко розпочати день. Проте якщо після кількох чашок з’являється тривожність, прискорене серцебиття або ввечері стає складно заснути, варто спробувати інші напої. Є кілька альтернатив каві, які допомагають підбадьоритися вранці завдяки кофеїну або іншим природним речовинам. Серед них — матча, зелений чай, мате та какао.

Матча — для концентрації та бадьорості

Матча — це порошок із подрібненого листя зеленого чаю. Оскільки під час приготування людина споживає саме подрібнений чайний лист, напій містить більше кофеїну, ніж звичайний зелений чай. В одній чашці матча може бути приблизно 89 мг кофеїну, тоді як у зеленому чаї — близько 23–49 мг.

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Матча також містить L-теанін — амінокислоту, яка присутня в чайному листі. Саме тому цей напій часто вибирають ті, кому потрібна не просто стимуляція, а концентрація під час роботи чи навчання.

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Для ранкового напою достатньо приблизно половини чайної ложки матчі, збитої з гарячою, але не киплячою водою. За бажанням можна додати трохи молока.

Зелений чай — легша альтернатива каві

Зелений чай містить менше кофеїну, ніж кава, тому його можна вибрати, якщо хочеться поступового пробудження без сильної стимуляції. У середньому чашка завареного зеленого чаю містить близько 29 мг кофеїну, тоді як чашка звичайної заварної кави — приблизно 96 мг.

Крім кофеїну, зелений чай містить поліфеноли та інші рослинні сполуки. Для ранкового напою краще не додавати багато цукру — так смак буде легшим, а зайвих калорій у раціоні не з’явиться.

Мате — коли потрібна виражена бадьорість

Мате — традиційний південноамериканський напій із листя падуба парагвайського. Він містить кофеїн і може підвищувати пильність та концентрацію. За даними видання «Harvard Health», у чашці мате його може бути навіть стільки ж або більше, ніж у каві — залежно від способу приготування.

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Саме тому мате підходить тим, хто шукає більш відчутну альтернативу каві. Водночас його не варто пити літрами: надлишок кофеїну може спричинити безсоння, тривожність, дискомфорт у шлунку та прискорене серцебиття.

Какао — варіант для приємного ранку

Якщо не хочеться пити чай або інші напої з великою кількістю кофеїну, можна приготувати натуральне какао. Воно містить теобромін — споріднену з кофеїном речовину, яка має стимулювальний ефект, але діє м’якше. Какао також містить невелику кількість кофеїну.

Для ранкового напою краще використовувати натуральний какао-порошок без великої кількості цукру. Його можна приготувати на молоці, додавши трохи кориці для смаку.

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