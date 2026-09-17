Надя Дорофєєва зізналась у майбутній операції і назвала причину: "Сподіваюся, станеться диво"

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Українська співачка Надя Дорофєєва заговорила про майбутню операцію і пояснила, навіщо вона їй потрібна.

Артистці довелося стикнутися з неприємною ситуацією. У виконавиці був крововилив у голосову зв’язку. На тлі цього знаменитості довелося мовчати протягом 10 днів. Також були показання, аби виправити це хірургічним шляхом. На щастя, Надя Дорофєєва почала поступово відновлюватися. Зараз артистка вже продовжує повертатися у професію та потроху співати, хоч вона й зізнається, що це було неабияк лячно.

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Проте у майбутньому, як говорить співачка, операція таки знадобиться. Проте артистка все ж таки сподівається, що її голосові зв’язки прийдуть в норму, і хірургічного втручання вдасться уникнути.

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«Перші розспівки. Якщо чесно, то було страшнувато починати. Ситуація по голосу така: наразі співати можна. Але з часом, колись, скоріш за все доведеться зробити планову операцію. Сподіваюся, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде», — говорить артистка.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, наприкінці серпня у Наді Дорофєєвої стався крововилив у голосову зв’язку. Спочатку артистка про це не здогадувалась і пояснювала свій стан втомою та простудою. Проте лікарка з’ясувала точну причину. Наді Дорофєєвій протягом 10 днів довелося мовчати і сподіватися, що вдасться уникнути операції. Врешті, стан співачки почав покращуватися. Нещодавно ж артистка порушила мовчання та показала, як зараз звучить.

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