"Вони все прорахували": Олег Скрипка розніс Потапа і Настю за позицію й обізвав їхніх фанів

Олег Скрипка, Потап і Настя

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Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка висловився про скандальну репутацію дуету Потапа й Насті Каменських.

Як відомо, зіркове подружжя регулярно втрапляє у гучні скандали через свою неоднозначну позицію під час війни в Україні. Зокрема, дає інтерв’ю росіянам, публічно спілкується російською і співає свої колишні російськомовні хіти.

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Скрипка вважає, що попри зміну ставлення до таких знаменитостей, частина аудиторії досі дотримується принципу «какая разніца». Зірка висловив своє невдоволення такою частиною суспільства.

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«Відкати відбуваються. Це нормально. І якщо люди тупі, то вони піддаються „какая разніца“ і „головне, щоб люди були хороші“ тощо. Ракети продовжують падати, а деякі люди розумнішими не стають. Ці тупі люди мають менше шансу на виживання», — наголосив зірка в інтерв’ю проєкту «Ранкова кава».

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

Водночас Олег видав доволі контраверсійну думку про українців за кордоном, свідомість яких вважає відмінною від тих, хто проживає безпосередньо в Україні під час війни. Музикант порівняв іноземців і емігрантів з СРСР і, за його словами, саме на ту аудиторію й працює скандальний дует.

«Я дослідив ситуацію. Люди, які за кордоном — вони менші українці, ніж тут. Там Радянський Союз, де „всі хороші“, „всі хочемо добра“ й говорять російською. Це якраз аудиторія Потапа і Насті та їм подібних. Вони боряться за неї. Вони все прорахували: та аудиторія для них більш вигідна, ніж українська. Тут українці їх не прийняли, зате там Радянський Союз, який там домінує, то вони пірнуть туди, як в теплу ванну», — пояснив свою думку зірка.

До слова, обидві одіозні зірки Потап і Настя Каменських через свої неоднозначні висловлювання вже загриміли до «Миротворця» — репер через виїзд за кордон під час війни під прикриттям благодійності, а співачка — абсурдні заяви про появу у неї буцімто кісти від української мови.

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Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Великий «порвав» пародією на співачку Настю Каменських. Зокрема, висміяв її «кісту», яка стала мемами в Мережі.

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