Юрій Великий "порвав" пародією на Каменських та її "кісту" від української мови: дісталося й Потапу

Юрій Великий в образі Насті Каменських / © скриншот з відео

Реклама

Актор студії «Квартал 95» Юрій Великий «порвав» пародією на співачку Настю Каменських, в якої «кіста» від української мови.

У Мережі не вщухають обговорення довкола інтерв’ю, яке скандальний дует «Потап і Настя» дав росіянці Катерині Гордєєвій. Особливої уваги привертали деякі абсурдні зізнання. Наприклад, Настя Каменських видала, що в неї через спілкування українською мовою «вилізла кіста». Таким чином виконавиця пояснила, чому повернулась до російської.

Реклама

Звичайно, у Мережі на цю тему було чимало мемів. Не втримався у Юрій Великий, який зняв пародію. Гуморист показав сценку, як в образі Насті Каменських — у чорній кучерявій перуці — дає інтерв’ю Гордєєвій. Юрій Великий не лише іронічно висміяв «кісту» в артистки, а й підкинув їй нові ідеї, як виправдати свій перехід на російську мову.

Реклама

«Я ж у той час дивилась по телевізору лише українські фільми. І що ти думаєш? У мене після перегляду українського фільму виліз ячмінь! Моє тіло буквально бореться зі всім українським. З’їла тарілку борщу — у мене папілома вилізла. Я навіть з Вірою Брежнєвою припинила спілкуватися, бо в неї справжнє прізвище Галушка! Я навіть боюся сковорідку до рук взяти, бо Сковорода — це прізвище українського філософа», — говорить на відео Юрій Великий в образі Насті Каменських.

Не оминув гуморист увагою й Потапа. Комік спародіював його «розмову» з Настею Каменських, в якій той вихвалявся своєю новою піснею, яка була, звичайно ж, про «кісту».

Нагадаємо, нещодавно співак Артем Пивоваров публічно потролив Настю Каменських. Виконавець теж згадав її заяву про «кісту» від української мови.

Новини партнерів

Новини партнерів