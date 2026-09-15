Юрий Великий "порвал" пародией на Каменских и ее "кисту" от украинского языка: досталось и Потапу

Юрий Великий в образе Насти Каменских / © скриншот с видео

Реклама

Актер студии «Квартал 95» Юрий Великий «порвал» пародией на певицу Настю Каменских, у которой «киста» от украинского языка.

В Сети не утихают обсуждение вокруг интервью, которое скандальный дуэт «Потап и Настя» дал россиянке Екатерине Гордеевой. Особое внимание привлекали некоторые абсурдные признания. Например, Настя Каменских выдала, что у нее из-за общения на украинском языке «вылезла киста». Таким образом исполнительница объяснила, почему вернулась к русскому.

Реклама

Конечно, в Сети на эту тему было немало мемов. Не удержался у Юрий Великий, который снял пародию. Юморист показал сценку, как в образе Насти Каменских — в черном кучерявом парике — дает интервью Гордеевой. Юрий Великий не только иронически высмеял «кисту» у артистки, но и подбросил ей новые идеи, как оправдать свой переход на русский язык.

Реклама

«Я в то время смотрела по телевизору только украинские фильмы. И что ты думаешь? У меня после просмотра украинского фильма вылез ячмень! Мое тело буквально борется со всем украинским. Съела тарелку борща — у меня папиллома вылезла. Я даже с Верой Брежневой перестала общаться, потому что у нее настоящая фамилия Галушка! Я даже боюсь сковородку в руки взять, потому что Сковорода — это фамилия украинского философа», — говорит Юрий Великий в образе Насти Каменских.

Не обошел вниманием юморист и Потапа. Комик спародировал его «разговор» с Настей Каменских, в котором тот хвастался своей новой песней, которая была, конечно же, о «кисте».

Напомним, недавно певец Артем Пивоваров публично потроллил Настю Каменских. Исполнитель тоже упомянул ее заявление о «кисте» от украинского языка.

Новости партнеров

Новости партнеров