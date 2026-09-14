Мишина резко разнесла популярный препарат, который вживляли в ягодицы ряд звезд — от Цымбалюка до Билык

Ксения Мишина, Ирина Билык, Эктор Хименес-Браво

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Актриса Ксения Мишина резко высказалась о популярных инъекциях для похудения, которые недавно рекламировали украинские звезды.

Актриса призвала украинцев критически относиться к рекомендациям и самостоятельно проверять информацию о препаратах. Артистка не стала называть конкретный препарат, однако ее заявление прозвучало на фоне масштабного разоблачения СБУ и прокуратурой схемы изготовления и продажи фальсифицированного средства для похудения.

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Мишина рассказала, что недавно ей позвонила по телефону знакомая, которая была удивлена ситуацией, ведь препарат ей в свое время советовал даже врач. К слову, говорится о миниатюрных гранулах с гормонами или витаминами — так называемые пеллеты — которые вводятся исключительно подкожно в ягодицу или боковые участки живота.

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«Видели ли скандал вокруг инъекций одного бренда? Сегодня мне позвонила знакомая и сказала: „Ну как так? Даже врач мне советовал этот препарат“. К сожалению, в медицине также существует теневая сторона: когда человека можно купить — цена вопроса», — заявила актриса в Instagram.

Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

По словам Мишиной, в свое время ее также пытались привлечь к публичному рекламированию подобной истории. Впрочем, тогда рядом с ним оказался человек, объяснивший, как работает эта система и кто стоит за популяризацией таких средств.

Актриса подчеркнула, что даже рекомендация медика не должна отменять личной ответственности человека за собственное здоровье. Она посоветовала не искать «волшебные таблетки», а всегда проверять информацию и не доверять рекламе бездумно.

«Да, нам нужны врачи. Но диплом врача не упраздняет необходимости самостоятельно думать и самим нести ответственность за свою жизнь и здоровье. Ибо мы никому не нужны в этой жизни, кроме нас самих. Учитесь, сортируйте информацию, бл**ь, проверяйте, бл**ь, не ищите этих волшебных таблеток. Все на поверхности — все зависит от ваших усилий и хода. Это и есть волшебная пилюля», — подчеркнула эмоционально Ксения.

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Ксения Мишина / © instagram.com/misha.k.ua

Скандал с популярным препаратом для похудения — СБУ и прокуратура заблокировали масштабную схему после более 250 обысков

И хотя Ксения не раскрывала названия и подробностей, однако из недавних такой скандал был только один. В частности, на днях, 13 сентября, СБУ и прокуратура сообщили о разоблачении масштабной схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированного препарата для похудения. По данным правоохранителей, в преступную организацию входило более 70 человек.

СБУ и прокуратура заблокировали масштабную схему изготовления и сбыта фальсифицированных медицинских препаратов / © t.me/SBUkr

В ходе более 250 обысков в разных регионах Украины правоохранители задержали 27 участников схемы. По предварительным данным следствия, организаторы заработали на незаконном бизнесе миллионы долларов.

Как установили правоохранители, активный фармацевтический ингредиент, используемый в схеме, контрабандой завозили в Украину. В дальнейшем из этого сырья в подпольной лаборатории Киевской области в антисанитарных условиях изготовляли фальсифицированные препараты для похудения и контроля уровня сахара.

СБУ и прокуратура заблокировали масштабную схему изготовления и сбыта фальсифицированных медицинских препаратов / © t.me/SBUkr

СБУ и прокуратура заблокировали масштабную схему изготовления и сбыта фальсифицированных медицинских препаратов / © t.me/SBUkr

Готовую продукцию продавали по всей Украине через онлайн-платформы, медицинские центры и салоны косметологии. Для убедительности покупателям могли предоставлять поддельные сертификаты качества. Правоохранители также сообщили, что экспертиза подтвердила подлог препарата.

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По данным Госликслужбы, обращение поддельного препарата в Украине было запрещено еще в январе 2026 года. В ведомстве отмечали, что препарат официально не ввозился в Украину, а значит, неизвестными оставались условия его транспортировки и хранения.

СБУ и прокуратура заблокировали масштабную схему изготовления и сбыта фальсифицированных медицинских препаратов / © t.me/SBUkr

Кто из звезд украинского шоу-бизнеса рекламировал пеллеты для «похудения и энергии»

Отдельный резонанс вызвала популярность так называемой пеллетотерапии среди украинских знаменитостей. Эктор Хименес-Браво, Надежда Матвеева, Елена Светлицкая, Ирина Билык и другие публичные люди ранее показывали в соцсетях процедуры с использованием специальных пеллет.

Эктор Хименес-Браво

Ирина Билык

Надежда Матвеева

Тарас Цымбалюк

В рекламных публикациях звезды рассказывали о якобы большей стрессоустойчивости, энергичности и выносливости после использования препарата.

После того, как правоохранители сообщили о разоблачении схемы с фальсифицированными препаратами, часть упоминаний о препарате начала исчезать из соцсетей. Некоторые публичные люди уже удалили видео с процедурами. Пока что звезды не делали заявлений после разоблачения СБУ.

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