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Больше 20 пуль: скончался репродуктолог Игорь Ильин, которого расстреляли возле клиники в Киеве

В Киеве скончался известный акушер-гинеколог и репродуктолог Игорь Ильин, в которого ранее стреляли во время нападения. Врач долгое время боролся за жизнь после многочисленных огнестрельных ранений.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Врач Игорь Ильин

Врач Игорь Ильин / © Фото из открытых источников

Скончался известный киевский акушер-гинеколог и репродуктолог Игорь Ильин, которого ранее тяжело ранили во время вооруженного нападения в столице. Врач долгое время боролся за жизнь после многочисленных огнестрельных ранений.

О смерти Ильина сообщила директор клиники «Медицинский центр лечения бесплодия» Тамара Юзько.

«Наглая смерть забрала нашего коллегу — Игоря Евгеньевича Ильина. Директора Медицинского центра ИГР — Института генетики репродукции в Киеве. Известного акушера-гинеколога и репродуктолога, который столько добра сделал людям в этом мире», — написала она.

По словам Юзько, врач долго боролся с последствиями тяжелых ранений после нападения.

«Наш коллега долго боролся с тяжелыми ранами, но в конце концов проиграл свой последний бой», — отметила она.

Ильин был одной из заметных фигур украинской репродуктивной медицины. За годы работы он помог многим женщинам стать матерями и подготовил многих учеников.

Что известно о нападении на Игоря Ильина

71-летнего Игоря Ильина расстреляли в Киеве. По данным следствия, нападавший стрелял в врача из двух пистолетов, нанеся ему многочисленные ранения.

В нападении подозревается уроженец Полтавской области Максим А., который с 9 марта 2026 года находился в СОЧ.

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщал, что, по версии следствия, подозреваемый хотел отомстить врачу из-за якобы неправильного лечения своей супруги, которая впоследствии скончалась.

По данным правоохранителей, к нападению мужчина готовился по меньшей мере с зимы 2026 года: собирал информацию о враче, его семье, местах работы и проживания и автомобилях.

«Подозреваемый подготовил для себя путь отхода, способ перейти на нелегальное положение, продумал, как избавиться от оружия», — рассказывал Шумейко.

В то же время, следствие до сих пор выясняет, была ли смерть жены подозреваемого связана именно с лечением в клинике Ильина. Правоохранители изымали соответствующую медицинскую документацию.

Игорь Ильин также был известен тем, что в 2011 году проводил процедуру искусственного оплодотворения 65-летней Валентине Подвербной, ставшей на тот момент старейшей роженицей Украины.

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