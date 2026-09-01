Что скрывает трагедия в Миле: кому принадлежали склады с боеприпасами и кто позволил их разместить возле жилья людей

Трагедия в Миле на Киевщине / © ТСН

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28 августа в селе Мила в Киевской области во время атаки РФ сдетонировали склады с боеприпасами, которые почему-то располагались рядом с жилыми домами. Детонация и пожары повлекли смертельные последствия. По последним данным, погибли 38 человек, эпицентр пришелся на частный пансионат для пожилых людей «Добрый дом».

Представители власти жалуются на халатность и преступность, а должностные лица умалчивают о одной важной детали — чьи склады и кто дал разрешение на хранение оружия возле жилых домов, читайте в материале ТСН.ua.

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Трагедия в селе Мила, что под Киевом, стал самым смертоносным ударом в области за 2026 год

По официальной информации, 28 августа российский беспилотник попал в территорию предприятия в селе Мила Бучанского района Киевской области. После удара началась масштабная детонация боеприпасов, в результате чего огонь и взрывная волна распространились на окружающую территорию. Погибли по меньшей мере 38 человек, еще четверо по состоянию на последние сообщения считались пропавшими без вести. Повреждены около 130 домов.

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Особенно трагическим стало то, что среди поврежденных объектов оказался пансионат для пожилых и людей с инвалидностью. По данным местных властей, там погибли десятки человек.

Президент Владимир Зеленский после трагедии заявил, что первое попадание пришлось на состав сил обороны, где хранились снаряды, мины, дроны и другие боеприпасы. По его словам, такого состава там «не должно было быть».

«Вишневое 2.0»: почему после июльской трагедии власти не сделали заключения

Особенно остро ситуация выглядит из-за того, что трагедия в Миле произошла менее чем через два месяца после аналогичного случая в Вишневом. Тогда, 6 июля, после российского удара по Киевской области на складах предприятия «Укроборонпрома» в Вишневом началась детонация боеприпасов. Погибли люди, были ранены и эвакуированы сотни жителей, а жилая застройка потерпела значительные разрушения.

По данным следствия, боеприпасы хранились в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Тогда стражи порядка задержали руководителя оборонного предприятия и его заместителя. Следствие считает, что именно служебная халатность привела к хранению боеприпасов в негодных помещениях рядом с жилыми домами.

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Президент после трагедии в Вишневом заявлял, что размещение склада противоречило не только законодательству, но и решению Ставки.

«Что здесь хранилось, никто и никому не говорил»: местные — о складах с военным оружием

Есть разные версии о том, что местные знали о складах и что там хранилось: питьевая вода, мороженое или оружие.

В репортаже Радио Свободы жители села рассказали, что думали, что там находятся склады с питьевой водой. Один из местных утверждает, что людям не сообщалось, что именно хранилось на территории складов.

«Нам было известно, что это просто склады с питьевой водой и, в частности, фабрика по разливу этой питьевой воды. Что здесь хранилось, никто никому не говорил, никто ничего не знал», — сказал он.

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По его словам, предварительные удары по Вишневому и Капитановке должны стать сигналом для соответствующих служб и местных властей.

«Я думаю, что соседние прилеты по Вишневому и по Капитановке должны научить. К сожалению, никаких выводов, никакой учебы. Люди не знают. И все делается, я считаю, достаточно неправильно», — отметил мужчина.

Последствия атаки по селу Мила на Киевщине / © Associated Press

Другая жительница Жанна, потерявшая из-за трагедии мужчину, рассказала, что считала: там — фабрика итальянского мороженого.

А в сюжете Общественного говорится, что местные знали, что недалеко от их домов хранились боеприпасы на бывшем овощехранилище. По словам местных, военные регулярно приезжали в склады на машинах и разгружали деревянные ящики.

После взрыва жители прямо сравнивали трагедию с Вишневым, называя произошедшее «Вишневым 2.0».

Военный журналист «Радио Свободы» Марьян Кушнир объяснил, что военные открыто не говорят местным властям о хранении оружия.

«Это не информируется. Это должно быть максимально скрыто. Вопрос в том, почему они (склады с боеприпасами — ред.) были расположены вблизи населенного пункта», — отметил он в репортаже Свобода Live.

С таким мнением согласна журналистка Hromadske Диана Буцко. По ее предположениям, местные жители не знали, что рядом с ними расположены склады с боеприпасами, но они догадывались.

«Женщина, потерявшая мужчину, рассказала, что рядом с ее домом находилось предприятие «Чистая вода». И туда часто завозили воду по большим автомобилям. С одной стороны, местные привыкли видеть фуры. С другой стороны, некоторые начали замечать, что это были военные авто», — добавила она.

Кому принадлежали склады с боеприпасами

Именно это сейчас один из ключевых вопросов следствия. На 1 сентября никакой официальной информации нет о том, кому принадлежали склады с боеприпасами в селе Мила.

Журналист «Радио Свободы» Марьян Кушнир отметил, что от ответственных за объект до сих пор нет публичной коммуникации. Поэтому вокруг взрывов распространяются различные версии и слухи.

«Нет коммуникации от того, кто виноват в этом. Это должны говорить открыто, но ответа пока нет. Мы можем только догадываться или читать комментарии в Instagram или Facebook, где люди начали писать, что там не было удара дроном», — сказал журналист.

В то же время, по его словам, есть свидетели первого взрыва и звука, которые связывают с пролетом дрона. Также есть данные мониторинговых ресурсов о пролете беспилотника в этом районе.

«Проблема в том, что много слухов, но нет никакой коммуникации. Кому принадлежали эти склады и кто мог размещать там боеприпасы», — подчеркнул Кушнир.

Министр внутренних дел Игорь Выговский заявил, что правоохранители устанавливают, почему склад с боеприпасами оказался среди жилых домов. К расследованию привлечены полиция, СБУ и Офис генпрокурора.

СБУ открыла уголовное производство по факту российского удара и вторичной детонации. Среди статей — преступление агрессии и небрежное отношение к военной службе.

После трагедии начались взаимные обвинения: спор между Чмутом и совладельцем Fire Point

После взрыва в Мили дискуссия вышла далеко за пределы вопроса безопасности складов. В публичном пространстве возник спор между руководителем фонда «Вернись живым» Тарасом Чмутом и совладельцем и главным конструктором компании Fire Point Денисом Штиллерманом. Они обменялись публичными обвинениями на фоне дискуссии о том, кому принадлежал объект и кто отвечал за размещение боеприпасов.

Руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в своем сообщении напомнил о предварительном ударе по составу боеприпасов в Вишневом Киевской области. После того случая правоохранители открыли уголовные производства, а затем руководителей государственных предприятий уволили и задержали. Чмут задал вопрос, будет ли аналогичная реакция после взрыва складов в Милий.

«Будет ли подобная реакция на этот раз? Или если предприятие „своих“, то „списываем на войну“ и россиян, потому что своих трогать нельзя? — написал он.

При этом Чмут в публикации напрямую не называл ни совладельца компании Fire Point, ни саму компанию.

В то же время, совладелец Fire Point Даниил Штилерман остро отреагировал на сообщение руководителя «Вернись живым».

«Вот ты подлец и лжец. Как можно так распространять ложь!» — написал Штиллерман.

Добавим, что после атаки на село Милая Министерство обороны РФ заявило о якобы поражении там состава боеприпасов компании Fire Point. По версии российского ведомства, на территории объекта вроде бы хранили комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2.

В то же время официального подтверждения, что разрушенный в Миле состав принадлежал именно Fire Point, пока нет.

Дата публикации 20:41, 31.08.26 Количество просмотров 41 Взрывная волна смела всё: 38 погибших в Миле! Почему детонация продолжалась несколько дней?

Кто должен понести ответственность за смерть 38 человек

Полковник ВСУ в отставке, Герой Украины Дмитрий Кащенко в эфире Радио Свобода заявил, что ответственность за хранение боеприпасов вблизи жилой застройки в селе Мила фактически «размыта» между разными структурами.

По его словам, ответственность может касаться собственника объекта, воинской части, командования, местных властей и контролирующих органов.

«Есть ответственность, конечно, и она должна быть, но на сегодняшний день она размыта. И она размыта между собственником объекта, между воинской частью, между командованием, соответственно между местными властями, контролирующими органами», — сказал Кащенко.

Он подчеркнул, что размещение подобных объектов предполагает значительную цепь согласований. По словам Кащенко, во время его службы для поиска объектов, в том числе для размещения личного состава, вопросы согласовывали на разных уровнях — вплоть до профильных министров.

В то же время Кащенко отметил, что действующие правила по расстояниям от опасных объектов до жилой застройки и другие требования в значительной степени прописаны для условий мирного времени.

Склады с боеприпасами возле жилых домов: какое безопасное расстояние предусматривает закон

Народная депутат от партии «Голос» Юлия Сирко в Свобода Live заявила, что законодательство устанавливает требования по расстоянию складов с боеприпасами от жилой застройки.

По ее словам, охранные и запретные зоны вокруг таких объектов должны располагаться не менее 400 метров от жилых домов. В то же время в зависимости от типа вооружения и условий его хранения соответствующие расчетные и контролируемые зоны могут составлять от 500 м до 4 км.

«Закон четко определяет, что охранная и запретная зона для складов с боеприпасами разрешается размещаться минимум 400 метров от жилых домов», — подчеркнула Сирко.

Милая на Киевщине после детонации / © ГСЧС Украины

Можно ли было избежать трагедии

Окончательный ответ должен дать следствие. Однако уже сейчас очевидно, что в обоих случаях — и в Вишневом, и в Миле — речь идет не только о российском ударе.

Россия нанесла удар, который стал прямой причиной пожара и детонации. Но масштаб последствий зависел и от того, что именно сохранялось на объекте и насколько близко к людям он располагался.

Именно поэтому украинские власти говорят о возможной служебной халатности и ответственности тех, кто принимал решение по хранению боеприпасов. В случае Вишневого это стало предметом уголовного производства и задержаний. В случае Мили расследование только продолжается.

Почему власть не договаривает

Украинские власти пока не раскрывают все детали трагедии в Миле на Киевщине и не называют конкретных ответственных за размещение склада с боеприпасами вблизи жилой застройки.

В то же время, представители власти заявляют, что к трагедии могли привести действия тех, кто допустил хранение взрывоопасных материалов в этом месте. Министерство обороны планирует провести аудит размещения подобных складов, а Генеральный штаб отмечает, что существует распоряжение, запрещающее размещать склады с оружием в жилых зонах.

Журналистка Hromadske Диана Буцко обратила внимание на то, что власти пока не называют конкретное предприятие или структуру, которые отвечали за состав в Милий.

«Если вы упомянете Вишневое, то был назван „Укроборонпром“, но конкретных предприятий мы таки не услышали. Возможно, это так делают с точки зрения безопасности или прикрытия. По всей видимости, сейчас команда во власти думает над коммуникационной стратегией», — отметила Буцко.

По ее словам, у общества фактически нет ответа на главный вопрос — кто именно принял решение о размещении боеприпасов рядом с гражданскими и кто должен отвечать за это решение.

Главный вывод после двух трагедий

Вишневое должно было стать предупреждением. Мила показала, что проблема не исчезла.

Две атаки за короткий промежуток времени продемонстрировали уязвимость ситуации, когда военные или оборонные объекты с взрывоопасными материалами оказываются рядом с жилой застройкой.

Теперь вопрос не только в том, почему Россия смогла ударить по этим объектам, но и в том, почему после первой трагедии система не смогла гарантировать, что подобное не повторится.

На это должны ответить аудит составов, уголовные производства и расследование трагедии в Милий. В то же время, делать окончательные выводы о виновных во втором случае рано — следствие еще устанавливает, кто принимал решение о размещении и хранении боеприпасов.

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