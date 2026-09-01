В кожаном платье со скелетами: Мэйси Уильямс удивила жутким образом на премьере фильма "Практическая магия 2"

Мэйси Уильямс / © Associated Press

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Мэйси Уильямс посетила премьеру фильма «Практическая магия 2», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для выхода на красную дорожку 29-летняя британская актриса выбрала экстравагантный наряд, который привлекал внимание.

На Мейси было длинное черное кожаное платье приталенного силуэта с объемными плечами и длинными рукавами из кутюрной коллекции осень-зима 2026 года Maison Margiela Artisanal. Наряд украшали разноцветные анатомические рисунки с изображениями человеческих скелетов. Они покрывали практически все платье — от плеч до подола — и создавали несколько жутковатый эффект, который прекрасно вписался в тематику фэнтезийного фильма о магии и ведьмах.

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Мэйси Уильямс / © Associated Press

Платье также имело декоративную шнуровку на груди и юбке, металлические люверсы и ремешки, которые придавали образу гранжевый настрой. Уильямс дополнила наряд черными кожаными сапогами на платформе.

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Мэйси Уильямс / © Associated Press

Не менее интересны были и бьюти-детали звезды. Темные волосы актрисы гладко зачесали назад и собрали, оставив на лбу один аккуратно закрученный локон в ретро-стиле. Визажист нанес ей макияж с длинными накладными ресницами и розовой помадой. Завершили лук крупные серьги, украшенные разноцветными камнями.

Мэйси Уильямс / © Associated Press

О фильме:

Режиссером сиквела культового фильма «Практическая магия» стала Сюзанна Бир. К своим ролям в продолжении вернулись Николь Кидман и Сандра Баллок. Также в фильме снялись Мэйси Уильямс, Джои Кинг, Солли Мак-Леод, Ли Пейс, Стокард Ченнинг, Шоло Маридуэнья и Дайан Вист.

В центре сюжета вновь окажутся сестры Оуэнс и их семейная магия. На этот раз героиням предстоит столкнуться с темным проклятием, угрожающим их семье. Их ждут новые магические испытания, хаос и борьба за самое дорогое, а одной из главных тем фильма вновь станет сила семейных уз.

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В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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