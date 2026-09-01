Ирина Сопонару заговорила о детях и призналась, готова ли она уйти в декрет во время войны

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару рассказала о планах на детей со своим мужем-британцем Рисом Бейнхемом и объяснила, почему беременность и материнство во время войны пугают её.

Актриса и юмористка не скрывает, что тема материнства для неё актуальна. В то же время она не хочет торопиться с пополнением в семье. Супруги пока наслаждаются совместной жизнью. В семье Сопонару и Риса уже есть двое домашних питомцев. Именно их артистка в шутку называет своими детьми. А вот к рождению собственного ребенка она пока морально не готова.

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«Мы просто не торопим события, — продолжает актриса. — Как будет, так будет. Конечно, хотелось бы рожать в мирное время, потому что этих стрессов и так хватает. Я вообще очень восхищаюсь женщинами, которые сейчас через это проходят. Они просто героини. Потому что и в мирное время беременность, роды, маленький ребёнок — это непросто. А сейчас быть беременной, рожать, а потом с маленьким ребёнком во время тревог бегать в укрытие… Это очень тяжело — и физически, и эмоционально. Поэтому я искренне восхищаюсь такими женщинами. Наверное, я пока ещё не настолько смелая, чтобы решиться на это в таких условиях», — отметила она в интервью Oboz.ua.

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Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Сопонару связывает свои опасения не с нежеланием становиться мамой, а прежде всего с реалиями жизни в условиях полномасштабной войны. Актриса признается, что беременность, роды и уход за младенцем сами по себе являются большим испытанием. Дополнительный стресс создают воздушные тревоги и необходимость заботиться о безопасности маленького ребенка. Именно поэтому артистка не хочет принимать такое решение поспешно.

«Мысли, конечно, есть. Но я немного боюсь, поэтому пока не будем торопиться. Посмотрим, как всё сложится», — отметила Ирина.

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Пока что супруги пробуют себя в роли родителей на своих двух котах. Первого, Мафина, Ирина и Рис приютили после начала полномасштабной войны, спасая его из Мариуполя. Впоследствии в семье появился ещё один кот — Куки.

«А у нас двое детей — наших общих. Два котика, которых мы усыновили во время войны. Так что пока что мы — родители двух котиков», — пошутила артистка.

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Напомним, недавно Ирина Сопонару откровенно высказалась об увольнении из «Квартала 95» и призналась, был ли конфликт.

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