Ирина Сопонару честно высказалась об увольнении из "Квартала 95" и призналась, был ли конфликт

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару раскрыла правду о своем выходе из «Студии Квартал 95».

Звезда покинула проект еще в декабре прошлого года. По словам Сопонара, никаких конфликтов или скандалов не было. Причиной такого решения стало профессиональное выгорание и желание развиваться в новых творческих направлениях, в частности, попробовать себя в кино.

«Меня спрашивали: „Зачем ты пошла? Что-то случилось?“ Говорю: „Ничего не произошло. Я просто выгорела“. Хотела что-то изменить. Мне захотелось большего. Хочется больше сниматься в кино. Кстати, в этом году я уже снялась в одном фильме, который выйдет в декабре», — поделилась актриса в своем YouTube-шоу «Тільки між нами».

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Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Кроме того, Ирина призналась, что после начала полномасштабной войны переживала непростой период и даже сомневалась, нужна ли людям ее профессия. Впрочем, зрительская поддержка помогла ей по-другому взглянуть на свою работу.

«В начале войны я очень сильно разочаровалась в профессии. Думала, что это никому не нужно. Но когда видишь благодарность зрителей, понимаешь, что в такое страшное время людям очень нужен этот эскапизм — прийти на спектакль или юмористический проект хоть немного отвлечься. Мне кажется, мы делаем очень хорошее дело», — объяснила знаменитость.

По словам Сопонару, окончательно убедиться, что она хочет остаться в актерской профессии, ей помогли именно съемки в новом фильме. Тогда она снова испытала вдохновение и удовольствие от работы.

«Я поняла, что хочу продолжать этим заниматься, но мне чего-то не хватало. Когда снялась в фильме, вспомнила то чувство, которое было еще до войны. Я бежала на съемку счастлива, просыпалась заранее, все успевала и кайфовала от работы. Мне казалось, что этого уже не чувствую, но оказалось, что мне просто нужно было перейти в новый проект. И сейчас я снова испытываю те же эмоции и возбуждение от работы», — подытожила актриса.

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Напомним, недавно экс-участница «Холостяка» Дария Ставнича после завершения участия раскрыла правду о сьемках и что возмутило ее.

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