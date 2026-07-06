Экс-участница "Холостяка" шокировала заявлением о шоу: что скрывают от зрителей

Дария Ставнича

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Бывшая участница романтического реалити-шоу «Холостяк» Дария Ставнича откровенно рассказала о закулисье популярного проекта и заявила, что телевизионная версия событий далеко не всегда отражает то, что на самом деле происходит во время съемок.

По словам Ставничей, после участия в шоу она еще долго не могла смириться с тем, как ее показали в эфире. Она утверждает, что на развитие сюжетов существенно влияют монтаж, редакторы и психологи. Более того, некоторые сюжетные повороты, как утверждает бывшая участница, могут быть известны отдельным героиням заранее. Об этом она рассказала в интервью «На самом деле Show». При этом ведущая вспомнила, что в свое время пятый «Холостяк» Сергей Мельник также был удивлен тем, как создавались отдельные эпизоды программы.

«Я очень долго злилась на проект „Холостяк“. Потому что там было много монтажа, события показывали не совсем так, как было на самом деле. Там все равно есть какие-то персонажи, и за ними следуют эти кадрики. Кто-то хороший, кто-то плохой», — поделилась она.

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Дария Ставнича

Ставнича привела пример ситуации, которая особенно изменила ее отношение к реалити-шоу. Она утверждает, что одна из участниц еще до возвращения в проект знала, что снова появится в шоу, хотя тогда сама Дария была убеждена, что все происходит естественно. В то же время она подчеркнула, что не жалеет об участии, ведь этот опыт помог ей лучше понять себя. Отдельно бывшая участница рассказала о строгих правилах пребывания на съемочной площадке: девушкам запрещали пользоваться телефонами, читать книги, разгадывать кроссворды и общаться с внешним миром, чтобы все их внимание было приковано к главному герою.

«Когда одна из участниц покинула проект, а потом вернулась. У меня есть сообщение, в котором она написала, что так и должно было быть, чтобы она вернулась. То есть она, уходя, уже знала, что вернется. А я тогда еще верила, что все происходит совершенно естественно. Тебе запрещают книги, судоку, кроссворды, общение с разными людьми. Ты оказываешься в такой оболочке, и твой мозг очень сосредоточенно думает. Плюс тебе говорят, что ты самая лучшая, ты единственная. А когда выходишь из проекта, то начинаешь думать: „А это точно была любовь?“» — рассказала она.

Дария Ставнича

Кроме того, Дария заявила, что редакторы и психологи, по ее словам, умело направляли разговоры с участницами, чтобы добиться нужных для эфира эмоций. Она посоветовала будущим участницам не воспринимать команду проекта как близких друзей. Кроме того, экс-участница отметила, что после завершения шоу части девушек из ее сезона понадобилась помощь психологов из-за сильного эмоционального истощения. Также она сообщила, что в настоящее время не поддерживает связь с главным героем своего сезона Михаилом Заливако, который, по ее словам, заблокировал ее.

Дария Ставнича

Напомним, недавно экс-«Холостяк» Александр Терен после неудачного романа раскрыл правду о своей личной жизни.

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