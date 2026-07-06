Свадьбу Тейлор Свифт омрачила трагедия: звезда потеряла близкого человека в день торжества

Тейлор Свифт / © Associated Press

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Свадьба американской певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси совпала с трагическим событием — в день бракосочетания певица потеряла близкого ей человека, который на протяжении многих лет был её наставником.

Радостная новость о свадьбе американской поп-звезды быстро облетела мировые СМИ. Влюбленные провели закрытую церемонию, на которой обменялись брачными клятвами в Нью-Йорке. Однако в тот же день стало известно о смерти Кирка Швабе. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием и скончался в возрасте 69 лет. Для Свифт он был не просто бывшим учителем, а человеком, сыгравшим важную роль в её жизни и карьере.

Тейлор Свифт и Кирк Швабе

«Я сказал ей: „Ты — суперзвезда. Это уже не игры. Это оно. Всё идёт только в гору, и для тебя небо — это предел“, — говорил Кирк Швабе в интервью, которое вышло всего за день до его смерти.

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Об ухудшении его состояния стало известно накануне. Дочь мужчины Сара Гордон сообщила в Facebook, что отца перевели в хоспис. Вместе с этим она поделилась архивной фотографией, сделанной в 2006 году, на которой Тейлор Свифт позирует рядом со своим наставником.

После того как музыкальная карьера певицы стремительно пошла в гору, Швабе оставил преподавание и присоединился к её личной службе безопасности. По словам его жены Джейн, он относился к артистке почти как к родной дочери и всегда заботился о её безопасности. Даже после ухода из команды из-за эмоционального истощения они поддерживали теплые отношения.

До работы в школе Кирк Швабе служил офицером полиции в Чикаго. Впоследствии он преподавал уголовное правосудие в школе Хендерсонвилля, где училась будущая всемирно известная личность. Именно тогда он одним из первых поверил, что девушку ждёт большое будущее.

Напомним, недавно Тейлор Свифт устроила «свадьбу века» и подняла настоящий переполох. Улицы были перекрыты, звездные гости поздравляли молодоженов, а толпы не давали пройти главным героям торжества.

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