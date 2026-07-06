На пляже обнаружили 6 загадочных металлических шаров: они прибыли из космоса

Власти Австралии расследуют происхождение шести крупных серебристых сфер

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В Австралии на пляже местные жители обнаружили шесть загадочных крупных металлических шаров, выброшенных на берег во время прилива. Эти объекты предварительно рассматривают как возможный космический мусор.

Об этом пишет издание dailymail.

Австралийское космическое агентство (АКА) пытается установить, откуда они могли происходить и к какому аппарату или запуску принадлежать.

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АКА по результатам предварительного расследования заявило, что шесть так называемых «космических шаров», очевидно, являются обломками иностранной ракеты, вошедшими в атмосферу Земли после пребывания на орбите.

Элис Горман из Университета Флиндерса, эксперт по космическому мусору говорит, что пули могли вообще не покидать атмосферу Земли, ведь они могли быть частью первой ступени ракеты, которая упала обратно на Землю, тогда как вторая ступень ракеты продолжила доставку полезной нагрузки в космос.

Пожарная служба Квинсленда сообщила, что вокруг места находки продолжает действовать 50-метровая зона ограничения. Жителей и туристов призвали не трогать подозрительные предметы, если они обнаружат похожие объекты на побережье. В службе отметили, что в таком случае нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать экстренные службы.

Напомним, ученые получили новые данные о загадочном кратере в Австралии, который мог образоваться после падения астероида 3 миллиарда лет назад. Однако его настоящий возраст все еще остается предметом споров.

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