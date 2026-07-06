На пляжі виявили 6 загадкових металевих куль: вони прибули з космосу

Влада Австралії розслідує походження шести великих сріблястих сфер

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В Австралії на пляжі місцеві жителі виявили шість загадкових великих металевих куль, викинутих на берег під час припливу. Ці об’єкти попередньо розглядають як можливе космічне сміття.

Про це пише видання dailymail.

Австралійське космічне агентство (АКА) намагається встановити, звідки вони могли походити і до якого апарата або запуску належати.

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АКА за результатами попереднього розслідування заявило, що шість так званих «космічних куль», ймовірно, є уламками іноземної ракети, які увійшли в атмосферу Землі після перебування на орбіті.

Еліс Горман з Університету Фліндерса, експертка з космічного сміття каже, що кулі могли взагалі не покидати атмосферу Землі, адже вони могли бути частиною першого ступеня ракети, який впав назад на Землю, тоді як другий ступінь ракети продовжив доправлення корисного навантаження в космос.

Пожежна служба Квінсленду повідомила, що навколо місця знахідки продовжує діяти 50-метрова зона обмеження. Жителів і туристів закликали не торкатися підозрілих предметів, якщо вони виявлять схожі об’єкти на узбережжі. У службі наголосили, що в такому разі потрібно негайно відійти на безпечну відстань і викликати екстрені служби.

Нагадаємо, учені отримали нові дані про загадковий кратер в Австралії, який міг утворитися після падіння астероїда 3 мільярди років тому. Проте його справжній вік досі залишається предметом суперечок.

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