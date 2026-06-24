Величезний кратер в Австралії спантеличив учених: що приховує знахідка

Ударна структура Міралги / © NASA

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Учені представили нові докази того, що кратер Північного полюсного купола в Західній Австралії міг утворитися внаслідок падіння астероїда близько 3 мільярдів років тому. Якщо ця версія підтвердиться, об’єкт стане найдавнішою відомою ударною структурою на Землі. Водночас частина дослідників вважає, що кратер є значно молодшим.

Про це повідомило видання New Scientist.

Йдеться про кратер Північного полюсного купола, також відомий як ударна структура Міралга. Вперше його детально описала група науковців під керівництвом Кріса Кіркленда з Університету Кертіна в Австралії у 2025 році. За оцінками дослідників, діаметр структури може становити до 100 кілометрів.

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Під час попередньої роботи вчені виявили шар породи з так званими конусами розбиття. Такі геологічні утворення формуються лише за умов надзвичайно потужного ударного впливу, зокрема під час зіткнення астероїда із Землею. На основі співставлення з віком порід, розташованих вище та нижче цього шару, команда припустила, що удар стався приблизно 3,47 мільярда років тому.

У разі підтвердження ця дата зробила б кратер більш ніж на 1,2 мільярда років старшим за кратер Яррабубба, який нині вважається найдавнішим достовірно датованим ударним кратером на планеті. Крім того, це був би єдиний відомий випадок зіткнення астероїда із Землею в архейському еоні — періоді ранньої історії планети.

Однак висновки викликали заперечення з боку іншої групи дослідників. Команда, до якої входить також науковець Університету Кертіна Аарон Кавозі, заявила, що аналіз місцевих порід не підтверджує настільки давній вік структури. На їхню думку, удар міг відбутися не раніше ніж 2,77 мільярда років тому.

Тепер команда Кіркленда представила результати нового дослідження, у якому використала пряме датування мінералів безпосередньо в ударних породах. Науковці вирішили дослідити мінерали, які могли змінитися саме під впливом зіткнення астероїда.

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Для цього вони проаналізували циркони всередині конусів розбиття. За словами дослідників, ці мінерали зазнали перекристалізації під дією колосальної енергії удару. Вік цирконів визначали за допомогою методу, що ґрунтується на розпаді урану на свинець.

Крім того, команда датувала апатит — мінерал, який, за їхньою версією, утворився внаслідок роботи гідротермальної системи, що виникла через нагрівання порід після зіткнення.

Результати обох аналізів виявилися подібними. І циркони, і апатит показали вік близько 3,02 мільярда років.

Кіркленд зазначає, що отримані дані свідчать про проходження дуже гарячої води крізь породи приблизно 3 мільярди років тому, а також про процеси нагрівання та перекристалізації мінералів. На його думку, інші геологічні явища, зокрема гороутворення або регіональний метаморфізм, не можуть достатньо пояснити виявлені зміни, оскільки немає доказів того, що в той період ця територія зазнавала подібних процесів.

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Дослідник вважає, що саме удар астероїда є найімовірнішим поясненням отриманих результатів. На його переконання, наразі наявні дані свідчать про формування кратера близько 3 мільярдів років тому.

Втім, критики нового дослідження не змінили своєї позиції. Аарон Кавозі привітав те, що автори відмовилися від початкової оцінки у 3,47 мільярда років, але наголосив, що новий вік також не є остаточно доведеним. Він також звертає увагу на те, що в молодших породах віком близько 2,77 мільярда років також зафіксовано конуси розбиття.

Його підтримує Алек Бреннер із Єльського університету. На думку дослідника, ці породи пов’язані з уже датованими геологічними утвореннями, тому кратер може бути молодшим, ніж припускає команда Кіркленда.

Натомість автори нового дослідження наголошують на принциповій відмінності своєї роботи. Якщо попередні оцінки базувалися переважно на співставленні різних шарів порід, то тепер, за їхніми словами, вдалося безпосередньо визначити вік мінералів усередині самих ударних порід.

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