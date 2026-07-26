Багато загиблих: біля Одеси затонуло іноземне судно після ракетного удару РФ

В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня атакували російські війська.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, судно зазнало ракетного удару після виходу з порту, де його завантажили українською кукурудзою.

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Унаслідок атаки загинули дев’ятеро членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати.

На момент затоплення людей на борту не було.

“Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора”, – заявив Кіпер.

Війна на морі: останні новини

Як ми повідомляли раніше, російські війська продовжують свідомий терор проти цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки. Днями мішенню російських безпілотників стало іноземне торговельне судно, яке рухалося з вантажем української кукурудзи в Чорному морі.

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Україна своєю чергою відповідає на “морський терор” РФ, атакуючи російські судна в Азовському морі. ЗСУ зуміли фактично ліквідувати домінування Російської Федерації, перетворивши цю акваторію на справжнє кладовище для російських кораблів.

Водночас, як писало видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну про необхідність уникати атак на неросійські судна у Чорному морі після того, як унаслідок українських ударів поблизу російського Новоросійська було уражено танкер, зафрахтований американською нафтовою компанією Chevron.

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