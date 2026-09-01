Превзошел Мбаппе и Холанда: суперталант "Барселоны" установил исторический рекорд

Ламин Ямаль / © Associated Press

Реклама

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль установил исторический рекорд, отличившись дублем в матче 3-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (5:2).

Эти голы стали для испанца 50-м и 51-м в 154-м поединке за основную команду каталонцев.

Реклама

В возрасте 19 лет и 49 дней Ямаль стал самым молодым игроком в истории топ-5 европейских лиг, который забил 50 голов, превзойдя достижения Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Реклама

Кроме того, Ламин стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", который достиг отметки в 50 голов. Ямаль превзошел Хосепа Эсколу (20 лет и 356 дней) и Лионеля Месси (21 год и 120 дней).

В прошлом сезоне Ямаль провел 45 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 18 результативных передач.

После трех побед подряд на старте нового сезона Ла Лиги "сине-гранатовые" с 9 очками занимают первое место, по дополнительным показателям опережая мадридский "Реал".

В следующем туре Примеры подопечные Ханси Флика в воскресенье, 6 сентября, на выезде сыграют против "Валенсии". Матч начнется в 17.15 по киевскому времени.

Реклама

Ранее сообщалось, что Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Новости партнеров