"Барселона" победила в результативном матче и стала единоличным лидером Ла Лиги

"Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" на выезде обыграла "Леванте" в матче пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сьютат де Валенсия" в Валенсии завершился со счетом 2:4 .

Гости открыли счет уже на 5-й минуте встречи — отличился Хави Эспарт. На 19-й минуте Ламин Ямаль удвоил преимущество "сине-гранатовых".

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На старте второго тайма Ямаль оформил дубль, реализовав пенальти. Под занавес матча хозяева сократили отставание до минимума благодаря голам Ивана Ромеро и Роджера Бруге на 79-й и 88-й минутах соответственно.

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Впрочем, последнее слово все равно было за подопечными Ханси Флика — на 90+3-й минуте Карим Адееми установил окончательный счет игры.

Для "Барселоны" это пятая победа подряд на старте нового сезона Примеры. "Блаугранас" с 15 очками вернули себе единоличное лидерство и опережают занимающий второе место мадридский "Реал" на три балла.

"Леванте" имеет 5 очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре испанского чемпионата "Барселона" 16 сентября примет "Расинг", а "Леванте" в тот же день дома сойдется с "Атлетиком" Бильбао.

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Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала разгромную победу в стартовом туре Лиги чемпионов.

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