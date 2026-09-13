- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
"Барселона" победила в результативном матче и стала единоличным лидером Ла Лиги
"Сине-гранатовые" продолжают идти без очковых потерь в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
"Барселона" на выезде обыграла "Леванте" в матче пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сьютат де Валенсия" в Валенсии завершился со счетом 2:4.
Гости открыли счет уже на 5-й минуте встречи — отличился Хави Эспарт. На 19-й минуте Ламин Ямаль удвоил преимущество "сине-гранатовых".
На старте второго тайма Ямаль оформил дубль, реализовав пенальти. Под занавес матча хозяева сократили отставание до минимума благодаря голам Ивана Ромеро и Роджера Бруге на 79-й и 88-й минутах соответственно.
Впрочем, последнее слово все равно было за подопечными Ханси Флика — на 90+3-й минуте Карим Адееми установил окончательный счет игры.
Для "Барселоны" это пятая победа подряд на старте нового сезона Примеры. "Блаугранас" с 15 очками вернули себе единоличное лидерство и опережают занимающий второе место мадридский "Реал" на три балла.
"Леванте" имеет 5 очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.
В следующем туре испанского чемпионата "Барселона" 16 сентября примет "Расинг", а "Леванте" в тот же день дома сойдется с "Атлетиком" Бильбао.
Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала разгромную победу в стартовом туре Лиги чемпионов.