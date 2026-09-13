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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Барселона" победила в результативном матче и стала единоличным лидером Ла Лиги

"Сине-гранатовые" продолжают идти без очковых потерь в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на выезде обыграла "Леванте" в матче пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сьютат де Валенсия" в Валенсии завершился со счетом 2:4.

Гости открыли счет уже на 5-й минуте встречи — отличился Хави Эспарт. На 19-й минуте Ламин Ямаль удвоил преимущество "сине-гранатовых".

На старте второго тайма Ямаль оформил дубль, реализовав пенальти. Под занавес матча хозяева сократили отставание до минимума благодаря голам Ивана Ромеро и Роджера Бруге на 79-й и 88-й минутах соответственно.

Впрочем, последнее слово все равно было за подопечными Ханси Флика — на 90+3-й минуте Карим Адееми установил окончательный счет игры.

Для "Барселоны" это пятая победа подряд на старте нового сезона Примеры. "Блаугранас" с 15 очками вернули себе единоличное лидерство и опережают занимающий второе место мадридский "Реал" на три балла.

"Леванте" имеет 5 очков и находится на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре испанского чемпионата "Барселона" 16 сентября примет "Расинг", а "Леванте" в тот же день дома сойдется с "Атлетиком" Бильбао.

Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала разгромную победу в стартовом туре Лиги чемпионов.

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