Украинский форвард забил в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов

Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов отличился голом в выездном матче 6-го тура чемпионата Нидерландов против "Эксельсиора".

19-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и на 36-й минуте во вратарской площадке соперника в одно касание замкнул прострел с левого фланга, открыв счет во встрече.

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Для Степанова это уже пятый гол в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов. Ранее Артем забивал АЗ, роттердамской "Спарте", ПСВ и "Гоу Эхед Иглс".

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Степанов в возрасте 19 лет и 34 дней стал самым молодым игроком с 2001 года, который забивал в пяти матчах Эредивизи подряд. В 2001 году 18-летний Рафаэл ван дер Варт имел серию из 7 матчей подряд с голами в чемпионате Нидерландов.

Поединок завершился победой команды украинца со счетом 2:1. Степанова заменили на 63-й минуте игры.

В настоящее время "Утрехт" занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизи, имея 5 очков после шести сыгранных матчей. "Эксельсиор" с 10 баллами находится на шестой позиции.

Отметим, что Степанов выступает за "Утрехт" с января 2026 года на правах аренды из немецкого "Байера".

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Во второй половине прошлого сезона украинский футболист провел за "Утрехт" 15 матчей, в которых забил 5 голов. Он стал самым молодым автором результативной серии (три гола подряд) в Эредивизе с 2014 года.

Степанов является воспитанником луцкой академии "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

В составе команды леверкузенцев U-19 украинский футболист провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что ассист Цыганкова помог "Аяксу" уничтожить соперника в чемпионате Нидерландов.

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