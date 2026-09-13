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Украинский форвард забил в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов
Артем Степанов помог "Утрехту" победить "Эксельсиор".
Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов отличился голом в выездном матче 6-го тура чемпионата Нидерландов против "Эксельсиора".
19-летний украинец вышел на поле в стартовом составе и на 36-й минуте во вратарской площадке соперника в одно касание замкнул прострел с левого фланга, открыв счет во встрече.
Для Степанова это уже пятый гол в пятом матче подряд в чемпионате Нидерландов. Ранее Артем забивал АЗ, роттердамской "Спарте", ПСВ и "Гоу Эхед Иглс".
Степанов в возрасте 19 лет и 34 дней стал самым молодым игроком с 2001 года, который забивал в пяти матчах Эредивизи подряд. В 2001 году 18-летний Рафаэл ван дер Варт имел серию из 7 матчей подряд с голами в чемпионате Нидерландов.
Поединок завершился победой команды украинца со счетом 2:1. Степанова заменили на 63-й минуте игры.
В настоящее время "Утрехт" занимает 13-е место в турнирной таблице Эредивизи, имея 5 очков после шести сыгранных матчей. "Эксельсиор" с 10 баллами находится на шестой позиции.
Отметим, что Степанов выступает за "Утрехт" с января 2026 года на правах аренды из немецкого "Байера".
Во второй половине прошлого сезона украинский футболист провел за "Утрехт" 15 матчей, в которых забил 5 голов. Он стал самым молодым автором результативной серии (три гола подряд) в Эредивизе с 2014 года.
Степанов является воспитанником луцкой академии "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
В составе команды леверкузенцев U-19 украинский футболист провел 27 матчей, забил 22 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что ассист Цыганкова помог "Аяксу" уничтожить соперника в чемпионате Нидерландов.