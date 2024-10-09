Зачем при варке свеклы добавлять уксус: секреты опытных хозяек

Как сварить свеклу, чтобы она не потеряла цвет

Без свеклы невозможно представить борщ, сельдь под шубой и многие другие украинские блюда. Ценят свеклу за превосходные вкусовые качества, полезные свойства и также за яркий цвет, который он придает блюдам.

Однако нередко во время варки овощ теряет этот яркий бордовый цвет, становятся менее сладкими. Чтобы свекла сохранила свой насыщенный цвет и вкус, нужно правильно ее сварить и добавить уксус в кастрюлю.

Как правильно варить свеклу

Прежде всего нужно правильно подобрать корнеплоды – они должны быть небольшие по размеру, одного размера, желательно одного сорта, без повреждений. Небольшие корнеплоды сварятся быстрее, если они будут одного размера, то к готовности придут одновременно.

Перед тем, как варить свеклу, не нужно удалять хвостики, обрезать кожуру или разрезать корнеплод на части. Иначе сок будет утекать в воду, овощ будет терять свой цвет и вкус.

Свеклу положить в большую кастрюлю, лучше с толстым дном и стенками, залить холодной водой и поставить на плиту.

После закипания огонь следует снизить до минимума, чтобы вода в кастрюле сильно не бурлила.

Готовить свеклу нужно в среднем 50-60 минут, время варки зависит от размера овоща и сорта.

Чтобы сваренная свекла осталась насыщенного цвета, нужно добавить в кастрюлю с водой уксус. На литр воды понадобится третья часть столовой ложки уксуса. Вместо уксуса можно успешно использовать лимонный сок или лимонную кислоту.

После того, как свекла сварится, горячую воду слить, затем залить ее ледяной водой и оставить остывать воду. Благодаря этому, если свекла не доварилась, она дойдет, а кожура легче снимается.