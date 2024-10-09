Зачем при варке свеклы добавлять уксус: секреты опытных хозяек

Как сварить свеклу, чтобы она не потеряла цвет
Без свеклы невозможно представить борщ, сельдь под шубой и многие другие украинские блюда. Ценят свеклу за превосходные вкусовые качества, полезные свойства и также за яркий цвет, который он придает блюдам.
Однако нередко во время варки овощ теряет этот яркий бордовый цвет, становятся менее сладкими. Чтобы свекла сохранила свой насыщенный цвет и вкус, нужно правильно ее сварить и добавить уксус в кастрюлю.
Как правильно варить свеклу
Прежде всего нужно правильно подобрать корнеплоды – они должны быть небольшие по размеру, одного размера, желательно одного сорта, без повреждений. Небольшие корнеплоды сварятся быстрее, если они будут одного размера, то к готовности придут одновременно.
Перед тем, как варить свеклу, не нужно удалять хвостики, обрезать кожуру или разрезать корнеплод на части. Иначе сок будет утекать в воду, овощ будет терять свой цвет и вкус.
- Свеклу положить в большую кастрюлю, лучше с толстым дном и стенками, залить холодной водой и поставить на плиту.
- После закипания огонь следует снизить до минимума, чтобы вода в кастрюле сильно не бурлила.
- Готовить свеклу нужно в среднем 50-60 минут, время варки зависит от размера овоща и сорта.
- Чтобы сваренная свекла осталась насыщенного цвета, нужно добавить в кастрюлю с водой уксус. На литр воды понадобится третья часть столовой ложки уксуса. Вместо уксуса можно успешно использовать лимонный сок или лимонную кислоту.
- После того, как свекла сварится, горячую воду слить, затем залить ее ледяной водой и оставить остывать воду. Благодаря этому, если свекла не доварилась, она дойдет, а кожура легче снимается.
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