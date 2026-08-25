Сливовое варенье на зиму: 4 лучшие рецепты— густое, половинками, с апельсином и корицей

Сливовое варенье

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В конце лета созревают сливы, а значит, наступает время домашних заготовок. Из этих фруктов можно приготовить классическое варенье, сливы хорошо сочетаются с цитрусовыми и пряностями, в зависимости от способа варки можно получить как густую однородную массу, так и красивые половинки в сиропе.

Для варенья лучше выбирать спелые, но упругие плоды без повреждений. Если нужно сохранить кусочки целиком, особенно важно не брать перезрелые мягкие сливы.

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Предлагаем четыре разных способа приготовления сливового варенья на зиму.

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1. Густое сливовое варенье

Этот вариант подойдет тем, кто любит плотное варенье, которое можно подавать к блинам и сырникам или использовать в качестве начинки для домашней выпечки.

Для приготовления лучше взять широкую кастрюлю с толстым дном, с большей поверхности жидкость быстрее улетучивается, поэтому варенье легче уварить до нужной консистенции.

Ингредиенты:

сливы — 3 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 1,2 л.

Приготовление:

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Очень большие плоды можно разрезать на четыре части.

Налейте в кастрюлю воду, всыпьте сахар и поставьте на средний огонь. Нагревайте, помешивая, пока сахар не растворится и сироп не закипит.

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Переложите в него сливы. После повторного закипания убавьте огонь и варите примерно час, периодически помешивая, чтобы масса не пригорела.

В заключение проверьте консистенцию. Если варенье остается слишком жидким, продолжите его варить до желаемой густоты.

Горячее варенье разложите в подготовленные стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками. После охлаждения оно станет еще гуще.

2. Сливовое варенье половинками

Если хочется получить не однородную массу, а целые половинки слив в густом сиропе, технология будет другой. Фрукты не нужно долго кипятить за один раз — их несколько раз коротко нагревают и полностью охлаждают.

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Ингредиенты:

сливы — 1 кг;

сахар — 800-900 г;

лимонный сок — 1 столовая ложка по желанию.

Как приготовить:

Выбирайте плотные сливы, косточка в которых легко отделяется от мякоти. Помойте их, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки.

Выложите половинки в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром. Оставьте примерно на 6–8 часов или ночью. За это время сливы пустят достаточно сока, потому добавлять воду не нужно.

Поставьте кастрюлю на маленький огонь. После закипания готовьте несколько минут, затем снимите с плиты и оставьте до полного охлаждения.

Повторите нагрев еще 2-3 раза. Благодаря перерывам сироп будет постепенно густеть, а сливы не успеют полностью развариться.

Во время последнего нагревания по желанию добавьте лимонный сок. Готовое горячее варенье разложите в стерилизованные банки и закройте.

Не следует активно перемешивать сливы ложкой, если хотите сберечь половинки. Кастрюлю лучше время от времени осторожно покачать.

3. Сливовое варенье с апельсином

Апельсин придает сливам цитрусовую кислинку и аромат. Для такового варенья употребляют не только лишь сок, да и цедру, потому принципиально снимать только узкий оранжевый слой кожуры без белой части, которая может горчить.

Ингредиенты:

темные сливы — 1,25 кг;

большой апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — примерно 700 г;

палочка корицы — 1 шт. по желанию.

Приготовление:

Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками.

Апельсин тщательно вымойте. Натрите немного цедры, а затем выжмите сок. Отдельно выжмите сок из лимона.

Уложите сливы в кастрюлю с толстым дном, добавьте цитрусовые соки и цедру. По желанию уложите палочку корицы.

Доведите смесь до кипения, убавьте огонь и готовьте около 15 минут, пока сливы не станут мягкими.

Добавьте сахар и перемешайте. Продолжайте варить без крышки на небольшом огне, регулярно помешивая. По мере испарения жидкости масса будет постепенно густеть.

Когда будет получена нужная консистенция, извлеките палочку корицы. Горячее варенье разложите в стерилизованные банки.

Особо внимательно следите за ним в конце приготовления: густая фруктовая масса может быстро пригореть.

4. Сливовое варенье с корицей

Слива хорошо сочетается с корицей, поэтому для ароматного пряного варенья не требуется много дополнительных ингредиентов. Корицу можно использовать молотую, а для более выразительного аромата добавить еще и палочку.

Ингредиенты:

сливы без косточек — 2 кг;

сахар — 2 кг;

вода — 200 мл;

молотая корица — 2 чайные ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

1–3 палочки корицы — по желанию.

Приготовление:

Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте кусочками.

Переложите фрукты в большую кастрюлю, влейте 200 мл воды и доведите до кипения. Готовьте примерно 10 минут, чтобы сливы стали более мягкими, но еще не превратились в пюре.

Добавьте сахар, молотую корицу и лимонный сок. Нагрейте на небольшом огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

После этого увеличьте огонь и доведите варенье до активного кипения. Приблизительно через 5 минут можно начинать проверять готовность.

Для этого предварительно положите маленькое блюдце в морозильную камеру. Капните на холодную поверхность немного варенья, подождите несколько секунд и проведите пальцем. Если поверхность сморщивается и масса не растекается обратно сразу, варенье достигло нужной консистенции. Если оно остается редким, проварите еще несколько минут и повторите проверку.

Снимите кастрюлю с огня. Если вы используете палочки корицы, их можно добавить для дополнительного аромата, но перед длительным хранением лучше вынуть. Разлейте варенье в горячие стерилизованные банки и закройте.

Как понять, что сливовое варенье уже готово

Ориентироваться только на время не всегда правильно. Сливы отличаются по сочности, спелости и содержанию природного пектина, поэтому одна партия может загустеть быстрее другой.

Самый простой способ — тест с холодным блюдцем. Положите его в морозильную камеру перед началом варки. Когда варенье будет казаться готовым, капните небольшое количество на холодную поверхность. Если после охлаждения капля держит форму, а при нажатии пальцем ее поверхность слегка сморщивается, нужная консистенция достигнута.

Следует учитывать и то, что горячее варенье всегда реже. После полного охлаждения оно заметно сгущается, поэтому не нужно пытаться довести его в кастрюле до консистенции холодного джема.

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