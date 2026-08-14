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Дата публикации
Категория
Консервация и варенье
Количество просмотров
43
Время на прочтение
2 мин

Янтарное варенье из яблок дольками: рецепт непревзойденного деликатеса

Готовим янтарное варенье из яблок ломтиками

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
6 час. 23 мин.
Пищевая ценность на 100 г
255 ккал
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Варенье из яблок ломтиками

Варенье из яблок ломтиками

Настоящий домашний деликатес на зиму можно приготовить из яблок, если знать одну проверенную кулинарную хитрость. Речь идет о янтарных яблочных ломтиках в прозрачном сиропе, которые по своей текстуре больше напоминают плотный мармелад, чем привычное варенье. Главное преимущество этого способа заключается в том, что фрукты отлично держат форму и никогда не развариваются на массу. Кроме яблок, по этой же технологии можно закрывать жесткие груши или крепкие абрикосы.

Ингредиенты:

  • яблоки — 1 кг

  • сахар — 1 кг

  • вода — 300 мл

  • лимонный сок — 1 ст. л. или 0,5 ч. л. лимонной кислоты

Отдельно готовится раствор для предварительного замачивания:

  • вода — 1 л

  • сода пищевая — 1 ст. л.

Как приготовить варенье

Секрет идеальной структуры кроется в слабом растворе обыкновенной пищевой соды. Когда фрукты попадают в него, сода вступает в реакцию с пектином в наружных слоях мякоти и надежно укрепляет ее. Благодаря этому кусочки остаются целыми даже после продолжительного кипячения.

  • Процесс начинается с подготовки фруктов, яблоки моют, очищают от кожуры, вырезают сердцевину и нарезают аккуратными ровными ломтиками. В глубоком сосуде растворяют ложку соды в литре холодной воды и погружают туда подготовленные кусочки. Чтобы фрукты не всплывали, их прижимают сверху обычной тарелкой как легким фитилем. В таком состоянии яблоки должны простоять не менее 6 часов, а лучше оставить их на всю ночь.

  • После замачивания содовый раствор сливают, а яблоки тщательно промывают под чистой проточной водой, полностью смывая остатки соды. Следующим шагом в кастрюлю заливают 300 миллилитров воды, засыпают килограмм сахара и на умеренном огне доводят сироп до полного растворения кристаллов. В кипящий сладкий раствор опускают промытые яблочные ломтики.

  • Варить десерт на среднем огне в течение 20–25 минут, осторожно помешивая силиконовой или деревянной лопаткой, чтобы не повредить нежную мякоть. За 2 минуты до конца варки в кастрюлю добавляют столовую ложку лимонного сока или лимонную кислоту, которая сбалансирует сладкий вкус и сохранит светлый цвет сиропа.

  • Горячее варенье разливают в простерилизованные сухие банки и герметично закручивают крышками. Закрутка отлично сохраняется при комнатной температуре в обычном амбаре или шкафу. Прозрачные мармеладные ломтики удобно использовать в качестве начинки для домашних пирогов, рулетов или пирожков, предварительно слив лишний сироп, который в свою очередь идеально подходит для пропитки бисквитных лепешек.

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