- Дата публикации
-
- Категория
- Консервация и варенье
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Янтарное варенье из яблок дольками: рецепт непревзойденного деликатеса
Готовим янтарное варенье из яблок ломтиками
Настоящий домашний деликатес на зиму можно приготовить из яблок, если знать одну проверенную кулинарную хитрость. Речь идет о янтарных яблочных ломтиках в прозрачном сиропе, которые по своей текстуре больше напоминают плотный мармелад, чем привычное варенье. Главное преимущество этого способа заключается в том, что фрукты отлично держат форму и никогда не развариваются на массу. Кроме яблок, по этой же технологии можно закрывать жесткие груши или крепкие абрикосы.
Ингредиенты:
яблоки — 1 кг
сахар — 1 кг
вода — 300 мл
лимонный сок — 1 ст. л. или 0,5 ч. л. лимонной кислоты
Отдельно готовится раствор для предварительного замачивания:
вода — 1 л
сода пищевая — 1 ст. л.
Как приготовить варенье
Секрет идеальной структуры кроется в слабом растворе обыкновенной пищевой соды. Когда фрукты попадают в него, сода вступает в реакцию с пектином в наружных слоях мякоти и надежно укрепляет ее. Благодаря этому кусочки остаются целыми даже после продолжительного кипячения.
Процесс начинается с подготовки фруктов, яблоки моют, очищают от кожуры, вырезают сердцевину и нарезают аккуратными ровными ломтиками. В глубоком сосуде растворяют ложку соды в литре холодной воды и погружают туда подготовленные кусочки. Чтобы фрукты не всплывали, их прижимают сверху обычной тарелкой как легким фитилем. В таком состоянии яблоки должны простоять не менее 6 часов, а лучше оставить их на всю ночь.
После замачивания содовый раствор сливают, а яблоки тщательно промывают под чистой проточной водой, полностью смывая остатки соды. Следующим шагом в кастрюлю заливают 300 миллилитров воды, засыпают килограмм сахара и на умеренном огне доводят сироп до полного растворения кристаллов. В кипящий сладкий раствор опускают промытые яблочные ломтики.
Варить десерт на среднем огне в течение 20–25 минут, осторожно помешивая силиконовой или деревянной лопаткой, чтобы не повредить нежную мякоть. За 2 минуты до конца варки в кастрюлю добавляют столовую ложку лимонного сока или лимонную кислоту, которая сбалансирует сладкий вкус и сохранит светлый цвет сиропа.
Горячее варенье разливают в простерилизованные сухие банки и герметично закручивают крышками. Закрутка отлично сохраняется при комнатной температуре в обычном амбаре или шкафу. Прозрачные мармеладные ломтики удобно использовать в качестве начинки для домашних пирогов, рулетов или пирожков, предварительно слив лишний сироп, который в свою очередь идеально подходит для пропитки бисквитных лепешек.