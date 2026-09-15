Не торопитесь выбрасывать хрустящую шкурку: нутрициолог развеял главный миф о вреде запеченной курицы

Запеченная курица может быть полезной / © pixabay.com

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Курятина считается хорошим источником белка, но питательность ее заметно зависит от части птицы и способа приготовления. Меньше жира содержит комок, впрочем бедра и голени тоже могут быть вполне здоровой частью рациона.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на мнение зарегистрированного нутрициолога Роба Гобсона.

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Комок не обязательно самый лучший

В 100 г приготовленной куриной грудки без кожи содержится около 165 ккал, 1,6 г жира и примерно 32 г белка. Поэтому для тех, кто хочет получить как можно больше белка без лишних калорий и жира, комок действительно остается лучшим вариантом.

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Но темное мясо, к которому принадлежат бедра и голени, тоже имеет свои преимущества. В нем больше жира и калорий, зато оно богаче железа, цинка и витаминов B12 и B2.

Например, 100 г куриного бедра без кожи содержат около 209 ккал и 7 г жира, а с кожей — около 16 г. В то же время именно жир делает мясо более сочным и помогает ему не пересыхать во время приготовления.

Запекание — один из лучших вариантов

Если главное — уменьшить количество жира и калорий, одним из лучших способов приготовления эксперт называет варку в воде или бульоне. К таким же «легким» методам относится приготовление на пару.

Запекание и тушение также позволяют получить полезное блюдо без большого количества добавленного жира. Но есть одна ловушка: масло очень калорийное, поэтому даже полезную курицу легко сделать гораздо жирнее, щедро поливая им мясо.

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А вот аэрофритюрница позволяет получить хрустящую корочку с минимальным количеством масла или вообще без него. Приготовление на гриле тоже остается относительно легким способом, хотя слишком сильно обугливать мясо не стоит.

Нужно ли отказываться от корочки

Куриная кожа действительно существенно повышает содержание жира и калорий, но называть ее «вредной» саму по себе неправильно. По словам эксперта, если человек вообще не потребляет много насыщенных жиров, иногда можно позволить себе даже хрустящую шкурку запеченной курицы.

Совсем другая история — жарка в большом количестве масла. Особенно если курятину предварительно обваливают в муке, кляре или панировке: мясо впитывает жир, из-за чего резко растет калорийность.

Именно поэтому наибольшую пользу приносит не конкретная часть птицы, а способ ее приготовления.

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Как сделать куриное блюдо полезнее

Нутрициолог советует не сосредотачиваться на белке, а дополнять курятину овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами. Например, курица с овощами, чечевицей или нутом даст не только белок, но и клетчатку и более широкий набор питательных веществ.

Относительно органической или «кукурузной» курятины большого преимущества для здоровья здесь ждать не стоит. По данным эксперта, отличия в питательном составе такой продукции невелики и непоследовательны, поэтому выбирать ее в первую очередь следует из-за условий содержания птицы, а не из-за ожидания особой пользы.

Поэтому главный вывод прост: грудка — самая постная, но не единственная полезная часть курицы. Запеченные бедра или голени тоже могут быть хорошим выбором, а больше всего вредно не самое темное мясо или шкурка, а большое количество масла, кляра и жарка во фритюре.

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