Сколько украинцев готовы противостоять России, несмотря на новые обстрелы: что показал опрос

Энергетика Украины / © ТСН.ua

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Большинство украинцев уверены, что страна должна давать вооруженный отпор России даже в случае новых массированных обстрелов энергетики и отключений света и тепла.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 21 августа по 10 сентября 2026 года.

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Сколько украинцев готовы продолжать сопротивление России даже без света

По данным опроса, 77% украинцев считают, что нужно продолжать сопротивление даже если придется жить без света, тепла и воды. В то же время, 12% согласны на любые требования России, даже если это будет выглядеть как поражение, а 11% не определились с мнением.

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Результаты опроса разнятся в зависимости от региона, военного опыта и доверия к власти. К примеру, в Киеве продолжение борьбы поддерживают 83% жителей, а на Востоке — 68%.

Отмечается, что среди военных и ветеранов за сопротивление выступают 85%, в то время как среди гражданских — 77%. Также борьбу поддерживают 89% доверяющих президенту Владимиру Зеленскому и 65% среди тех, кто ему не доверяет.

Атаки на энергетику дают противоположный эффект — социологи

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий объяснил, что, несмотря на регулярные удары баллистики с апреля по август, в Киеве количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько нужно, только возросло — с 61% до 69%.

«То есть фактически результаты российских террористических действий имели обратный эффект для украинцев, только укреплявшихся во мнении об экзистенциальной угрозе от россиян и невозможности „мира на любых условиях“, — подчеркнул Грушецкий.

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Руководитель социологической службы добавил, что после четырех лет полномасштабной войны украинцев уже не пугают обстрелы и морозы. По его словам, стойкость людей подкрепляется верой в успехи нашей армии на фронте и точности ударов по территории России.

«Несмотря на тяжелые прогнозы на зиму, абсолютное большинство украинцев сохраняют уверенность, что мы должны держаться и мы ее пройдем. Украинцы сохраняют волю продолжать отпор коварному российскому агрессору», — подытожил руководитель КМИС.

Как проводили исследования

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего на подконтрольной Украине территории было опрошено 1003 взрослых граждан. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

Война в Украине — последние новости

Напомним, несмотря на кризис и сложную ситуацию в стране, социологи продолжают изучать мнения людей. Последний опрос показал, что только 22% украинцев надеются на окончание войны в 2026 году.

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Ранее, по данным другого опроса, почти половина украинцев (45%) ожидает, что война с Россией закончится не раньше второй половины 2027 года или позже.

По результатам еще одного опроса, 61% украинцев согласны на прекращение огня по линии фронта, если рядом разместятся европейские войска для защиты от повторного нападения. Категорически против такого варианта выступают 33% опрашиваемых.

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