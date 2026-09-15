Возможна ли пауза в войне России против Украины: футуролог ошеломил сценарием ближайших месяцев

Футуролог Андрей Длигач составил прогноз касательно того, какими могут быть российские обстрелы Украины в ближайшее время. / © ТСН

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Война в Украине после ряда непрерывных российских атак по нашей стране, вероятно, изменится. И эти изменения, связанные с относительно новой тактикой Кремля, позволяют предположить, что может стать в Украине новыми целями оккупантов. О возможных сценариях войны России против Украины в комментарии для ТСН.ua рассказал футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач, анализируя ситуацию с научной точки зрения и производя соответствующие расчеты.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Другими словами, футурологи производят оценку имеющихся рисков.

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«По нашей статистике радикально увеличилось количество пораженных в Украине гражданских объектов. Число изменилось с начала августа. Сейчас 26% — гражданские цели», — говорит Андрей Длигач.

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И продолжает: «Мы начали вести реестр ущерба и поражений. Надеюсь, что его будет вести и Министерство экономики. По нашим подсчетам, за последние два месяца ущерб, нанесенный бизнесу, по крайней мере, тото, что мы смогли оценить, — около 200 миллиардов гривен. За следующие 12 месяцев вероятность поражения на территории Украины крупных промышленных логистических объектов составляет около 20%. То есть пятую часть крупных промышленных объектов враг может уничтожить или нанести им существенный вред. Это если сохранится существующая интенсивность обстрелов».

Но, озвучивая такой сценарий, он отмечает: «Конечно, есть разные сценарии. Воздушное или энергетическое перемирие вполне вероятны. Но это требует от Украины не соглашаться с просьбой Трампа о прекращении ударов по российским НПЗ, а наоборот — существенно нарастить удары по экономической инфраструктуре врага. Усиливая удары по экспортной, логистической инфраструктурам и, конечно, по военно-промышленному комплексу, по энергетическим объектам. Это единственный способ заставить Россию согласиться на такое перемирие. При отсутствии достаточного количества инструментов для сбивания реактивных „Шахедов“ и баллистики, мы зимой будем страдать существенно сильнее России».

По выводам Длигача, украинский бизнес вынужден переходить в формат выживания.

«Вместо того, чтобы активно перестраивать логистику и инвестировать в распределенное производство, многие ожидают получать компенсации за уничтоженное имущество и после этого настроены прекращать деятельность. Это абсолютно ошибочно и рискованно и для самого бизнеса, и для экономики Украины. Наше предложение Министерству экономики, правительства и бизнеса: концентрироваться не на возмещении ущерба, а на инвестировании в распределенную логистику, в новые производства», — говорит он.

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И добавляет о следующем: «Россия по нашей статистике сейчас использует больше в процентном значении корейских ракет. Но при этом увеличила производство собственных „Искандеров“. Это означает, что РФ может готовиться к европейским сценариям. К примеру, ракетный удар по Польше и странам Балтии мы рассматриваем как более вероятный, чем сценарий танковых прорывов. Задача России — посеять хаос, заставляя Европу уменьшать помощь Украине, договариваться о возвращении РФ на европейские рынки».

Война в Украине: приостановит ли ее Россия

На этот вопрос Андрей Длигач отвечает так: «Для самой России ничего не изменилось в том, что заставляло бы ее останавливать боевые действия. Напротив: победа „Альтернативы для Германии“, проблемы Трампа на Ближнем Востоке, проблемы президента США на внутренней арене — все это сейчас усиливает РФ и дает ей четкую стратегию пережидания. То есть, дождаться выборов во Франции, Германии, развала западной коалиции поддержки Украины. Поэтому Россия будет продолжать войну с разной интенсивностью».

Но, по мнению футуролога, единственное, что возможно — не будет одномоментной российской мобилизации в 500 тысяч.

«Это может быть растянуто во времени. России на самом деле сейчас важно дождаться уменьшения поддержки Украины, чем военным способом забирать Донбасс. РФ будет оставаться на своих позициях, будет лгать, что основанием для переговоров является выход Украины из Донбасса. Никаким основанием это не будет. Россия это использует только для усиления боевых действий. Прекращать террористические обстрелы украинской энергетики и логистики РФ не будет. Нет никаких оснований», — высказывает свое мнение Длигач.

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Истощение в войне: какие варианты возможны

По словам Длигача, Украина, к сожалению, в этом году продемонстрировала, что любой расчет на конец войны приводит к существенному ухудшению ситуации.

«Это — очередная надежда бизнеса, которая не сбывается, и наступает разочарование. Это недооценка финансовых потребностей, из-за чего мы вынуждены срочно искать дополнительную поддержку. Мы не имеем права рассчитывать на остановку войны (в ближайшее время — Ред.). Должны исходить из негативных сценариев при планировании. Но это не говорит о том, что Украина не должна работать касательно реализации положительного для нас сценария», — говорит он.

Пауза, после которой Россия может начать новую волну войны

Андрей Длигач не раз предполагал, что Россия может пойти на паузу в войне.

«Вероятность паузы остается. Российская модель экономики в 2021 году исчерпана, но РФ активно переходит к мобилизационной экономике, к использованию вкладов населения для финансирования войны. Происходит значительная эмиссия. Все это говорит о том, что Россия сохраняет возможность финансировать эту войну фактически за счет будущих периодов, за счет сокращения соцпрограмм», — говорит он.

Кроме того, по его словам, в такой административно-диктаторской стране это возможно.

«Пауза в войне может быть вызвана исключительно тем, что накопленный эффект санкций не позволит России технологизировать свои вооруженные силы тем темпом, который задает Украина. Но пока это предположение, поскольку, например, сейчас то преимущество, которое Украина получила благодаря БПЛА, Россия нивелировала в последние месяцы. Россия догнала, используя «Бандероли», реактивные «Шахеды», модернизированные «Искандеры». Все это свидетельствует о том, что в ближайшее время Россия точно не заинтересована в паузе в войне. Эта ситуация, пауза, может наступить, если усилится помощь Украине и усилится украинское давление», — говорит он.

По его убеждению, дефицит отдельных товаров из-за поражения Россией украинских складов точно будет. «Но системного — нет. Сейчас мы видим, что задача обеспечить базовый ассортимент, который обеспечит возможность пережить эту зиму и осень без особых проблем. То, что может не быть определенных любимых товаров — такое возможно».

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина издали новое заявление о прекращении огня. В Москве фактически подтвердили, что рассматривают переговорный процесс без обязательства прекращать боевые действия против Украины.







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