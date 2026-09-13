РФ пытается разрушить экономику Украины / © unsplash.com

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Ужесточение российских ударов по украинской инфраструктуре и ключевым экспортным отраслям ухудшает экономическую ситуацию и создает дополнительное давление на государственный бюджет.

Об этом пишет агентство Reuters.

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Министр экономики Украины Александр Кравченко сообщил, что в этом году ущерб, нанесенный инфраструктуре и основным средствам вследствие российских авиаударов, оценивается почти в 10 миллиардов долларов. В то же время, общие экономические потери из-за атак и фактической блокады украинских портов составляют около 1,5 процентных пунктов валового внутреннего продукта.

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«Мы ожидаем очень тяжелую зиму как с точки зрения критически важной инфраструктуры, ежедневно разрушающейся в результате российских атак, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране. Все это происходит в условиях крайне ограниченного бюджета и фискального пространства», — заявил министр на конференции YES в Киеве.

Уже больше двух недель Россия атакует Киев, применяя беспилотники с реактивным двигателем. Поэтому нарушается привычный ритм жизни населения, работа предприятий и деятельность государственных учреждений. В то же время, Москва фактически заблокировала черноморские порты Украины и усилила авиаудары по южным областям.

По словам Кравченко, из-за блокады под угрозой оказались экспортные поступления на сумму около 40 миллиардов долларов.

Российские удары по инфраструктуре и промышленности также приводят к сокращению внутренних бюджетных поступлений. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа заявила, что за первые восемь месяцев 2026 года внутренние доходы были на 1,35 миллиарда долларов ниже запланированного показателя. При этом четверть от всей суммы недопоступлений пришлась на август.

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Подласса подчеркнула, что война становится все дороже, а Украина уже не может покрывать оборонные нужды только за счет внутренних ресурсов, как это происходило в предыдущие годы.

С начала года Украина направила на оборону около 42 миллиарда долларов без учета военной помощи в натуральной форме. В то же время, по словам Подлассы, за этот же период поступления из внутренних источников и заимствований на местном уровне составили всего 39 миллиардов долларов.

Она объяснила, что ежедневные расходы на войну в 2026 году увеличились примерно до 190 миллионов долларов против 140 миллионов долларов в 2024 году. Среди причин такого роста она назвала инфляцию, увеличение численности войск, повышение социальных выплат семьям погибших военнослужащих и большие расходы боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Россия в третий раз за последний месяц атаковала «Запорожсталь» баллистикой.

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Мы ранее информировали, что Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде еще три законопроекта, необходимых для привлечения международного финансирования и покрытия дефицита государственного бюджета.

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