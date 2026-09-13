Астрологический прогноз на 13 сентября

Рубин / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда ничего не удастся получить без труда, зато результат стоит приложенных — немалых — усилий.

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Символ дня: Снежный Барс.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

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За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: необходимо избегать самолечения: оно может быть опасным для здоровья.

Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

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Дачные работы дня: растения — в том числе, ю и домашние — нужно чаще поливать и подкармливать.

Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи не информативны — они не несут полезной информации.

Табу дня: нельзя допускать зла не только в действиях и словах, но и в мыслях.

Цитата дня: «Чем больше привычек, тем меньше свободы» (Иммануил Кант).

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