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Астрологический прогноз на 13 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда ничего не удастся получить без труда, зато результат стоит приложенных — немалых — усилий.
Символ дня: Снежный Барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: необходимо избегать самолечения: оно может быть опасным для здоровья.
Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: растения — в том числе, ю и домашние — нужно чаще поливать и подкармливать.
Магия и мистика дня: можно собственноручно изготавливать обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи не информативны — они не несут полезной информации.
Табу дня: нельзя допускать зла не только в действиях и словах, но и в мыслях.
Цитата дня: «Чем больше привычек, тем меньше свободы» (Иммануил Кант).
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